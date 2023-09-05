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安格斯12星座一周運勢9／4－9／10　金牛有新的小考驗、處女桃花運極強

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

水逆跟著時序在這周開啟新的月分循環，然而帶來的考驗難度又更高一重，這周間還有木星也加入了逆行的行列，對牡羊座來說，以內斂取代外放，平衡波濤般的情緒，才能避開麻煩事，除了職場上有小險阻外，與情人之前感情倒是愈吵愈甜，持續溝通能更了解彼此，單身羊兒們也別著急，雖然暫且沒有桃花，人際熱度卻能回穩。

金牛 4.21~5.20

向來不慍不火的金牛座，這周逆行星帶來的餘波未平，新的小考驗又將開啟，不論是人際或是感情，面對傳來傳去的流言是非，最好別往心裡去，這段時間運勢雖然低迷，卻是最適合沉潛、放飛自我的好時機，單身者可以向外發展，透過遊歷擴大視野，當舒適圈沒那麼舒適時，跳脫開來向外尋找對你反而不是件壞事。

雙子 5.21~6.20

就算是古靈精怪的雙子座也會有意興闌珊的時刻，這周面臨水星、木星逆行的夾擊，感覺多做多錯，不如意似乎十之八九，不過就像是電影前半段的醞釀鋪梗，雖然低迷了一點，但都是為了之後的上升運打底，特別在感情上莫急莫慌，暫且跳脫當下、心如止水的看待現況，自然知道下一步該怎麼走，只要方向沒錯，前進就是正解。

巨蟹 6.21~7.21

原本是巨蟹座強運助力之一的木星，這周則是好景不常，一下子就轉成了逆行星，不過別擔心的太多，逆行也只是小小削弱運勢力道，這周大致上仍能逢凶化吉，比他人有更多機會，但能不能在當下把握住，就得看個人造化了！感情上則停停走走，雖然過程卡卡，不過還不致於倒退嚕，別被挫折擊退才是重點！

獅子 7.22~8.22

明明剛剛還是是人群中閃亮亮的目光焦點，這會莫名的變成了人人針對的箭靶，獅子座這周面臨水星的逆襲，就像是在剃刀邊緣，每一步都要小心翼翼，人際上進退維谷。不過感情上有機會開出紅盤，對方能接收到你的心意，不妨多用心付出。沒對象的雖然難免有些小寂寞，不過此時身邊有不少曖昧的情感，倒沒有什麼單身壓力。

 

處女 8.23~9.22

雖然內心的低落感與悲觀一直是困住你的最大原因，不過也因為審慎理性又保守的態度，能讓你避開誘惑與風險。處女座這周在太陽的籠罩下，就算水逆也未必能把你擊垮，穩紮穩打的精神在風雨中反而更顯卓越！這周的你桃花人氣極強，能莫名成為某些人內心的樹洞與支柱，脫單機會攀升，不妨好好把握！

天秤 9.23~10.22

頂著群星逆行的壓力，天秤座倒是其中的小小幸運兒，不僅波及比例較低，接下來太陽進駐本命宮，也能帶來大大吉，只要熬過這段天亮前最後一小段的黑暗期，日後運勢就精采可期！感情上單身者顯得心有餘而力不足，雖然感覺總是在白白付出，但暫且傻一點，別計較這麼多吧，放下其患得患失，順其自然反而能有進展。

天蠍 10.23~11.22

比起其它星座可能迎來的大起大落，天蠍座本命宮位受到的波及較小，運勢行雲流水，算是這波變化裡的小小幸運兒，只是看似平順之下，自己還是要懂得避開某些逆運的眉角，別糊里糊塗惹來麻煩與煩惱，特別是感情上有時可能是你一廂情願的誤解，記得要有同理心，站在對方的角度思考，就能對於想不通的一切豁然開朗。

射手 11.23~12.21

第十宮同時埋伏著太陽與水逆，就像是大好和大壞兩邊的拉扯，近期射手座工作上運勢顯得起伏，不過也符合射手熱愛冒險的個性，處在低谷反能創造飆升翻轉的傲人奇蹟！這段時間感情反而由變動轉為平靜內斂，曖昧的情愫頗值得玩味，大環境看似平穩其實正醞釀著新的變化，單身者也許有即將脫單的機會將浮現。

摩羯 12.22~1.19

沒事多休息，休息多沒事，對摩羯來說，這陣子好好休息比喝水還要重要，並不是身體上出了什麼問題，而是整個人在水逆又加上土逆之下，固執的硬碰硬對你一點好處也沒有，就像感情走到了一個節點，針對每個細節斤斤計較只會催枯拉朽，不如止跌停損，讓彼此都有一點空間好好消化中間的矛盾與不順。

水瓶 1.20~2.18

理性的水瓶座會焦慮往往不是沒有原因的，不過該不該弄得緊張崩潰，就需要自己踩踩煞車，這周運勢同樣還在低處打底，不過不需要每件事都看得絕望悲觀，不妨學學射手苦中作樂的阿Q心態，就算不順又如何，感情不算碰壁，只是碰到小屏風，堅強一點自然能突破別人設下的屏障向幸福長驅直入，就怕自己看到影子就打退堂鼓，錯失了好機會。

雙魚 2.19~3.20

行星逆行不見得都是壞事，若要一一追究，真的就是沒完沒了呀（笑）這周雙魚座頂著木星、水星的逆行壓力，本命宮裡還有土星、海王星的逆走，感覺星空都在倒退嚕，此時穩住自己的底氣是重要的，不要慌了陣腳，有對象者持續的磨合，就算過程不算太愉快，但總是理解的過程。單身者身邊有些桃花，但大都是緋聞居多，得理性警醒些。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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