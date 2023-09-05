Diptyque「大千之境」掀起話題、YSL把經典香水變身蠟燭了

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人講求生活質感，不少人會點上蠟燭為室內增加芳香，YSL將旗下香水化為香氛蠟燭，Diptyque更推出可補充的大千之境系列，若擔心點燃蠟燭有風險，也可以使用香氛暖燈，讓暖燈成為居家最美擺飾。

▲YSL時尚訂製香氛蠟燭，共4款，各165g，2,950元。

YSL BEAUTY獻給香水迷嶄新驚喜，將4款經典人氣時尚訂製香水化為全新時尚訂製香氛蠟燭，並提高植物蠟和精油比例，使其環保不易暈香，擴香更自然均勻、持久，簡潔，純白設計隨著點起燭火，漾開珍稀的馥郁香氣，隨著鼻尖氣息香萃蔓延。

其中以春日裡花朵盛放，蕩漾著愉悅果香的氣息，來詮釋連身褲裝的瀟灑奔放，如晨曦清新的佛手柑，結合柑橘和苦橙，迸發爽朗果香的前調。馥郁飽滿的獨特木蘭花香，以柔和牡丹、玫瑰的芬芳，交織成如絲滑飽滿蜜桃花果香的美麗花束，柔滑的白檀木為這款光輝的香味，調和出一抹粉質氣息。

▲Diptyque 香氛蠟燭-大千之境，共5款，各8,000元。

Diptyque香氛蠟燭系列-大千之境，全系列包含五款作品，為蠟燭系列翻開了嶄新的篇章。兼具美觀度、工藝技術與環保理念的「Diptyque大千之境」精彩演繹了一系列超凡神秘且鮮為人知的目的地，將魅力自然與經典文化完美地結合。從外觀設計到實際用途，娓娓講述著各自世界的動人故事。

▲可補充包裝讓人眼睛一亮。

全新系列燭杯製作採用精湛的壓製玻璃工藝，再現經典蠟燭外觀，突顯玻璃厚重質感。刻有香爐圖案的玻璃燭蓋揭開後可用作燭座，同時香氛蠟燭膏體便展露真容。香氛蠟燭由多種香味的蠟質調合而成，充分展現Diptyque獨具特色的調香技藝。此作品的最大特色就是待香膏燃盡，可將燭杯內壁清潔乾淨後，放入香氛蠟燭補充裝。

▲VANA LUNA彎月款香氛暖燈。

來自瑞典的VANA以精緻香氛暖燈與天然蠟燭聞名，從大自然中擷取開發靈感，始終堅持使用天然成分和友善環境的方式生產，致力傳遞北歐生活美學。今年9月推出全新LUNA彎月款香氛暖燈，以月相虛實變幻之美融合簡約圓弧線條設計，加入全觸控式調節光源功能，打造極具魅力、高品質的居家生活配件。

為慶祝新品暖燈上市，即日起至9月30日推出買一送一與加價購的雙重優惠，凡於直營門市(含快閃店)或官網，購買新品LUNA彎月款暖燈，即送「Birch Bliss 樺樹禮讚」65g香氛蠟燭，此外購買新品暖燈者，消費任一65g香氛蠟燭即享優惠價。