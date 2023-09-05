fb ig video ETtoday search mobile

Diptyque「大千之境」掀起話題、YSL把經典香水變身蠟燭了

>

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人講求生活質感，不少人會點上蠟燭為室內增加芳香，YSL將旗下香水化為香氛蠟燭，Diptyque更推出可補充的大千之境系列，若擔心點燃蠟燭有風險，也可以使用香氛暖燈，讓暖燈成為居家最美擺飾。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

▲YSL時尚訂製香氛蠟燭，共4款，各165g，2,950元。

YSL BEAUTY獻給香水迷嶄新驚喜，將4款經典人氣時尚訂製香水化為全新時尚訂製香氛蠟燭，並提高植物蠟和精油比例，使其環保不易暈香，擴香更自然均勻、持久，簡潔，純白設計隨著點起燭火，漾開珍稀的馥郁香氣，隨著鼻尖氣息香萃蔓延。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

其中以春日裡花朵盛放，蕩漾著愉悅果香的氣息，來詮釋連身褲裝的瀟灑奔放，如晨曦清新的佛手柑，結合柑橘和苦橙，迸發爽朗果香的前調。馥郁飽滿的獨特木蘭花香，以柔和牡丹、玫瑰的芬芳，交織成如絲滑飽滿蜜桃花果香的美麗花束，柔滑的白檀木為這款光輝的香味，調和出一抹粉質氣息。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 香氛蠟燭-大千之境，共5款，各8,000元。

Diptyque香氛蠟燭系列-大千之境，全系列包含五款作品，為蠟燭系列翻開了嶄新的篇章。兼具美觀度、工藝技術與環保理念的「Diptyque大千之境」精彩演繹了一系列超凡神秘且鮮為人知的目的地，將魅力自然與經典文化完美地結合。從外觀設計到實際用途，娓娓講述著各自世界的動人故事。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

▲可補充包裝讓人眼睛一亮。

全新系列燭杯製作採用精湛的壓製玻璃工藝，再現經典蠟燭外觀，突顯玻璃厚重質感。刻有香爐圖案的玻璃燭蓋揭開後可用作燭座，同時香氛蠟燭膏體便展露真容。香氛蠟燭由多種香味的蠟質調合而成，充分展現Diptyque獨具特色的調香技藝。此作品的最大特色就是待香膏燃盡，可將燭杯內壁清潔乾淨後，放入香氛蠟燭補充裝。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

▲VANA LUNA彎月款香氛暖燈。

來自瑞典的VANA以精緻香氛暖燈與天然蠟燭聞名，從大自然中擷取開發靈感，始終堅持使用天然成分和友善環境的方式生產，致力傳遞北歐生活美學。今年9月推出全新LUNA彎月款香氛暖燈，以月相虛實變幻之美融合簡約圓弧線條設計，加入全觸控式調節光源功能，打造極具魅力、高品質的居家生活配件。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

為慶祝新品暖燈上市，即日起至9月30日推出買一送一與加價購的雙重優惠，凡於直營門市(含快閃店)或官網，購買新品LUNA彎月款暖燈，即送「Birch Bliss 樺樹禮讚」65g香氛蠟燭，此外購買新品暖燈者，消費任一65g香氛蠟燭即享優惠價。

關鍵字：

香氛蠟燭, diptyque, YSL, VANA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢9／4－9／10　金牛有新的小考驗、處女桃花運極強

安格斯12星座一周運勢9／4－9／10　金牛有新的小考驗、處女桃花運極強

網友都喊準！選一個喜歡的腳印　精準測出你最近的身心狀態

網友都喊準！選一個喜歡的腳印　精準測出你最近的身心狀態

營養師揭減肥要避開「6種NG食物」！　吃對6食物提升瘦身效率

營養師揭減肥要避開「6種NG食物」！　吃對6食物提升瘦身效率

皮膚科醫師教「改善毛孔」2種保養法！水滴型毛孔首重抗老 下個必搶it包！Gucci「巨大版馬銜鏈包」太吸睛　Kendall、Dua Lipa都搶揹 ROSÉ披白紗仙氣飄飄　登舞台變透視裝辣妹 5款顯白髮色推薦！「薰衣草奶茶棕」染完到褪色都超美、素顏也不病氣 adidas週年慶攻略「多巴胺穿搭」必收！芭比粉運動裝、話題鞋款跟上鮮艷熱潮 UNIQLO下半年話題聯名太好買！KAWS回歸、Chloé前設計師C系列百元收 星巴克9／4起連續兩天點咖啡「多做一件事」　享買一送一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面