《大熊餐廳》主廚卡米亂髮＋憂鬱氣質越看越迷人　西裝造型噴輕熟男魅力

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問起2023年歐美最受歡迎的戲劇，若Disney+《大熊餐廳》排第二、不會有其他劇排第一，一連拿下2023艾美獎13座獎項，收視也屢屢創新高，叫好又叫座。

剛開始看《大熊餐廳》，或許會被一連串的暴躁、憤怒也跟著煩躁起來；然而，看了越多集，卻意外被主角「卡米」Jeremy Allen White那抑鬱又深沉的個性漸漸吸引。

《大熊餐廳》Jeremy Allen White近日西裝造型

經典黑西裝＋白襯衫

如果說每個女生衣櫃都應該要有一件黑色洋裝，那麼黑色西裝絕對就是男生衣櫃裡的必備單品，絕不會出錯的白襯衫與黑領帶組合，配上帥氣的腕錶，熟男魅力就是如此樸實。

黑西裝造型變奏

平日約會或是上班，不需要那麼正式的話，也可以把襯衫換成衣櫃裡一定有的黑白色素T，看起來比較沒有距離感，卻依舊有帥氣又迷人的寬肩輪廓。

混搭率性

呼應前一段說的變奏，另一套示範淺色系的西裝穿搭，銀灰色的格紋面料，簡單以白T、小白鞋搭配，率性之餘也讓西裝造型更有個性。想要更有造型感的話，可以搭配一些銀飾，如項鍊或是寬版戒指來點綴。

深色西裝

紅毯典禮上，男星們多半會選擇黑色西裝，有時來點不一樣的顏色嘗試也有可能在眾星中脫穎而出。深巧克力色剛好與Jeremy Allen White的髮色呼應，經典、俐落卻又有點變化。

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