秋冬髮型4大趨勢　原生感黑直髮搭齊瀏海超減齡、層次剪依然流行

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夏末初秋時節來到，進入秋冬的髮型哪些最大勢？法國髮品品牌Rene Furterer萊法耶盤點、解析2023年秋冬不容錯過的4大韓星同款髮型髮色，一起看下去。

原生感黑長直髮 純慾減齡

近期許多韓國女星紛紛換上強調原生感的黑長直髮，這個熱潮也將持續成為2023年秋冬的髮型重點。這個髮型強調髮絲柔順、滑亮質感，給人純慾氣質的印象。有許多韓星搭配切齊瀏海、公主切等元素，更有特色、更減齡同時，更可以巧妙襯托出五官的立體度，搭配老帽、毛帽等配件更是時尚感十足，因此成為近期風靡韓妞界的必備髮型之一。

韓式層次剪 輕盈俏皮個性感

先前也介紹過的層次剪依然流行！不同類型的層次剪在2023年秋冬將持續流行，不管短中長髮都可以嘗試，尤其及肩中長髮上包外翹的輪廓線條，除了修飾臉型，整體造型也更加輕盈，營造出清新俏皮的感覺，同時也多了幾分慵懶與隨性的個性感。

Y2K編髮 甜酷辣妹潮流持續

Y2K對於時下潮流影響巨大，不論是日常穿搭、舞台表演都能看到這個風潮。比起乾淨俐落的收髮，Y2K多變的編髮造型更注重率性、隨性、自然的態度，配上色彩繽紛的髮夾、絲帶等，更帶有俏皮感。若想要編髮造型更加持久固定，建議可以搭配使用造型產品，像是萊法耶STYLE 西蒙德木強塑噴霧，自然柔軟彈力定型，同時賦予霧面光澤與柔順髮觸。

漸層白金染 回頭率超高

白金染明亮的髮色不但能夠襯托出白皙膚色，搭配漸層染色，更能創造如同混血兒般自然柔和的高質感，不論是搭配女團直髮、芭比洋娃娃般的捲髮，絕對都是回頭率超高的大勢髮色。霧面冷色調的染後保養，建議使用冷霧髮色專用的校色修護產品，選擇專門的產品才能幫助強化冷霧質感與絲緞光澤。

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