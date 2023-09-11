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10款精品樂福鞋挑一雙帶走　Prada最受歡迎、Celine低調的復古質感

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

想要正式、休閒一雙搞定，「樂福鞋」絕對是你的好幫手，不管上班、上課、出遊都是100%不出錯的鞋款，鞋櫃裡有幾雙也不嫌多，今天編輯就來整理2023年10款人氣精品樂福鞋給你參考！

2023年10款精品樂福鞋推薦清單

Prada

Prada這款Loafer可說蟬聯這兩三年以來，時尚圈最受歡迎的樂福鞋寶座，簡單設計飾以銀色三角形Logo，充滿復古氛圍，是踏入樂福鞋巨坑的經典首選。

2023年10款精品樂福鞋推薦清單公布：除了熱賣的Prada樂福鞋，你還有這些時髦選擇

Miu Miu

Miu Miu是打造Y2K的標配，不只推出的迷你裙讓女孩們趨之若鶩，鞋款也備受關注。這雙Miu Miu便士樂福鞋靈感源自1950年代，學生把一便士塞在皮鞋開口上視為一種潮流的舉動，為重現復古學院風格，特別在鞋面上裝設了金屬圓牌。

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Bottega Veneta

海莉比柏（Hailey Bieber）經常被拍到穿著Bottega Veneta的樂福鞋上街，除了熱門的Swell Loafer，編輯也推薦另一雙Hailey Bieber同款，是這雙Monsieur，上方的金屬扣飾讓基礎的樂福鞋更具亮點與辨識度。

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Celine

Celine Triomphe金鍊樂福鞋以經典金屬釦搭配上短流蘇，是一款兼具Celine搖滾、復古法式時尚的樂福鞋，不想太高調的女孩可以選擇這款！

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TOGA

深受年輕人喜愛的TOGA，在日系穿搭中常常出現，簡單黑色打底搭配品牌招牌的金屬飾扣，能凸顯個性穿搭。

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Loro Piana

Summer Walk是Loro Piana的經典鞋款之一，鞋型與樂福鞋相仿，是由柔軟麂皮製成的莫卡辛鞋款，腳感特別輕盈，外型更趨向休閒一些，早先Lisa便曾在她的私服穿搭中踩上這款Summer Walk。

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TOD’S

TOD’S 2023秋冬以簡潔低調為主軸，透過細膩的品質來講述義大利傳統工藝，本季推出一款Kate樂福鞋，將金屬飾扣變得迷你，並加入流蘇設計，令整體鞋款風格變得更為復古，是能體現近期老錢風的單品之一。

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Gucci

Gucci標誌性的馬銜扣成為樂福鞋上的吸睛配件，象徵與馬術的淵源，且鞋跟還有蜜蜂圖案刺繡，十分精緻時髦，厚底設計一秒增高不是夢想。

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Hermès

愛馬仕的HOT樂福鞋款以經典的鞋型，加入放大版的Kelly鞋扣，非常的顯眼大器，不過由於不是明確的品牌大Logo，所以會讓人顯得更加有品味。

Roger Vivier

Roger Vivier 2023年推出漆皮中跟樂福鞋，上方閃亮的方形水鑽搭扣要人忽視都難，精緻耀眼的設計優雅不會過於浮誇，且鞋型對於腿部線條的修飾效果非常好。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 樂福鞋

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