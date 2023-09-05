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12星座9月運勢　金星轉正雙子重回單身、摩羯做事容易做人難

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2023年九月星座運勢

九月整體運勢

六星逆行的組合在本月稍事調整後成為五星逆行之局，先是兩大吉星在4日的交接，金逆結束換木星逆行到年底，影響日常生活最明顯的水星在15日處女新月的隔天正行，提醒我們本月務必要穩固個人的立場與目標，徜若隨波逐流，將會淪入貧性循環、重蹈覆轍或目標不清的狀況，務必掌握處女新月至月底這期間用心創新的勢能，著眼於未來、重整計劃，在進入23日秋分之前，轉化多愁善感的心，別被引發焦慮的事情干擾而忽略了個人強項。

金星轉正後的愛情，以溫柔中帶著堅定地施展她的美好，月中享受友誼、愛情激盪出的火花，到了月底若覺得現存的關係變得無趣、沒有未來，大概會有二心。

秋季的整體運勢在於找到共識、雙贏與共好之局，雖在談妥與成局之前會有打高空、吹捧、商業互吹的現象，還好月中過後的心態較為實際，較能區分對方話裡的不切實多寡，在經過一番競爭與能力較量之後，挑選出適合自己合作、交往的對象，不會被人情捆綁、或為了面子而妥協。

牡羊 3.21~4.20

守護火星與木星逆行在月初提醒你要收歛一點，像是感情因對方寵你就予取予求、工作因經驗老道就過於隨性的態度，記得將心比心才會有甜頭。金逆轉正後的戀愛運順暢許多，然而月中你倆的價值觀、花錢習慣需要磨合，或因彼此的政治、宗教立場不同而影響了感情，23日秋分與29日的牡羊滿月更會是合則來不合則散。下旬若公司政策或上司態度不明，容易事倍功半，做事拖拉。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

金牛 4.21~5.20

守護金星於4日轉正，卻由在金牛的木星接棒逆行，導致期待中的好運遲到，但處女新月與秋分勢能皆鼓勵你啟動關於自己的人生新計劃，發展斜槓或推出個人作品，積累半年左右會有翻轉。月初與戀人談不出個所以然來，即使生活在一起卻各自發展，或彼此對人生的關注焦點不同，還好在超級滿月的推動之下尋求外力的協助，若到月底還沒有解決的方法，可以和平分手或維持現狀。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

雙子 5.21~6.20

超級滿月的月初因守護水逆，本來興致盎然、信心滿滿的創意發想或提案，最終還是敗給了現實，上司、客戶礙於有限資源或規定，不得不拆分、刪減你可執行的範圍，忍不住跟自己人或親友抱怨而擦槍走火，中旬前難免會因一時嘴快或爭執等麻煩。徜若在金逆期間發現自己被工作扭轉了原來的性格，導致感情受影響，請善用水星正行的中旬至月底，調整自己各項失衡的關係，重回單身。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

巨蟹 6.21~7.21

延續超級滿月勢能，月初因火星與月亮在牡羊的推動，邊忙邊應付心裡豐富的小劇場，日子又累又苦卻又覺得一切很有希望，常以天將降大任、捨我其誰的心態勉勵自己，畢竟有能力承接當前機會或專案的人才並不多，想必會從月中一路忙到下半年，進帳頗豐，但體力耗損的也很快，儘量從4日那周逐漸補足你的精氣神。本月要認真處理與家人、伴侶的關係，免得月底因衝動翻臉或分手。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

獅子 7.22~8.22

月初仍在超級滿月的勢能中，要陸續補足財務與承諾他人的事宜，雖能在4日金逆轉正後鬆一口氣，談戀愛、談合作會較之前順，不過還有水逆，上旬得承擔之前滴累、拖延之事的後果，最好能從月初就回過神來加把勁，逐一出清積累的事務、待辦的事宜，做點身心排毒與健檢，畢竟從處女新月到月底將定調秋季衝刺的大方向，善用此時暸解個人的身心狀態以及確認近半年想要成就的目標。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

處女 8.23~9.22

守護水星16日轉正，孜孜不倦的你在4日左右恢復良好的判斷能力，知道何時要能者多勞，何時不要逞強，15日處女新月適合善用個人強項、籌備新計劃與投資理財，趁著水逆再次造訪喜歡的地方渡假兼工作。近期若發生生離死別般的人生大事，可從回顧近些年的際遇有所領悟，明白當前的損失與離別是為了與過去告別，迎向嶄新的未來。自己搞不定的事可交給厲害的伴侶或專業人才。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

天秤 9.23~10.22

守護金逆、水逆又遇到火星在天秤的這陣子，每天辛苦忙碌但進展好像不大，不妨在4日前徹底放空個幾天，免得自己一馬衝鋒，但別人的腳步跟不上，或終結無法配合的廠商關係。金星轉正後的5-8日，時機、資源、人力逐漸到位，但仍需化解彼此的認知差異，處女新月那周適合檢討、重整計劃，以及籌備秋季的相關計劃，23日秋分進天秤月運勢漸漲，讓伴侶、合夥對象有修改的機會。

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天蠍 10.23~11.22

金逆與火星在天秤的這陣子，容易受到莫名的影響、分心去做別的事，掛網、參加聚會，把自己累到無力去做正事，大概知道那件「正事」將要投入大量心力與能力，心裡有所擔憂而找藉口拖延，還好4日金星就轉正，意識到不該再如此散漫，15-21日之間會把之前仰賴、交託他人的事拿回來自行負責，中旬到月底，適合將戀情或合作事宜做明確的整頓，與沒有共識的伴侶、夥伴分道揚鑣。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

射手 11.23~12.21

近來公事繁忙、家事憂心，還好工作團隊很給力，一起完成了許多大事，水逆期間發現真不能相信愛畫大餅卻無法落實的上司、或淨說好話卻做不到的工作同仁，還有滿口承諾的業務人員，隨著4日金星轉正、守護木星逆行，這些虛幻的糖衣會融化，儘管現實有些殘酷、還要克服許多難題，樂觀的你卻燃起鬥志。出國、出差會有好運，辛苦卻很有收穫。先擱置感情談不攏的事，等年底再說。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

摩羯 12.22~1.19

很有可能要為水逆造成的狀況善後，得想辦法彌補執行未達目標的損失，或安撫客戶的焦慮與脾氣，份外覺得做事容易做人難。儘管月初彷佛有一展身手的好機會卻可能事與願違，或者談妥事項的利益不如預期、計劃延後等，看看在16-21日之間的後續發展以及屆時開發新案的結果。下旬出國或出差的機會將衍生難得的效益，怕你分身乏術。戀情、感情雖有衝擊，未來半年需要攜手共度。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

水瓶 1.20~2.18

原本期待投資能有轉機，然而當前的現實條件令你難以決定要續抱還是了結，4日金星轉正，可是木星會逆到年底，加上土逆到11月中旬，建議你在此之前保守一點，將個人的精力與財力投資在經過仔細評估、有一定程度把握的事務或標的物上。還好金星順行後，只要你不自找麻煩、固執己見，往往能在值得信賴的神隊友與伴侶的加持之下獲得成功。月底要注意情敵或受人矇騙而陷入難題。

《美麗佳人》2023九月星座運勢：收拾水逆殘局，做事容易做人難！

雙魚 2.19~3.20

諸星逆行期間許多事摻雜在一起忙的不得了，唯有仰賴你的自律與耐心，結合團隊、夥伴與神隊友的力量，想必可以適切的辦法使命必達。雖說木星4日的逆行對你有些後座力，但也在本月促成你與好友或老客戶間的合作，記得在未來半年裡，任何重要的協議都需白紙黑字、有憑有據的做好職屬與權益的劃分，才能鞏固合作關係。同事關係漸趨良好，日子過得舒心，下旬注意臨時的變動。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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