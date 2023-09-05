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2023秋冬新包！Prada下個爆款半月Arqué、FENDI折紙式水桶包大容量必收

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記者鮑璿安／綜合報導

2023即將邁入秋冬時節，時尚圈早已做好萬全準備，有何新包款值得入手？Prada 近年來憑著Cleo半月包在街拍上擁有高出鏡率，如今將目光鎖定全新新月廓形Arqué包款，有望成為品牌下個It bag。而FENDI更帶來以日本折紙技術為靈感的Origami 包款，結合百變廓形與大容量，為消費者提供完美選擇。

▲▼fendi、PRADA 。（圖／品牌提供）

▲全新 Prada Arqué 包。（圖／品牌提供）

Prada以嶄新美學設計帶來新月包 Arqué，靈感源於雋永的 Hobo 包款，正面飾以標誌性的琺瑯金屬三角標誌與金色飾件，並由木製模具在最初塑造包身結構，肩帶延展整個包身曲線，營造一體成型的流暢感。貫穿包身的柔軟小牛皮與納帕皮革襯裡，從裡到外都有質感體驗，Arqué為迎合都市快步調，多功能調節設計可轉換肩背與斜背方式，本季帶來黑色、干邑色與白色三種顏色。

▲▼fendi、PRADA 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi、PRADA 。（圖／品牌提供）

▲全新 FENDI Origami 包款以日本古老的折紙技術出發，通過磁鐵扣開合改變包款廓形和使用方式 。（圖／品牌提供）

FENDI 在 2023 秋冬系列推出全新 FENDI Origami 包款，出自配飾和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi親自操刀，靈活度是這款包的最大特色，以日本古老的折紙技術為靈感，可通過包身磁鐵扣開合，轉變為水桶包和扁平托特包兩種截然不同的廓形，代表大容量和便利性終於能夠兼得。對於Logo控而言，FENDI Origami不光帶來細膩的粒面紋理皮革樣式，雋永的 FF logo 緹花圖案更採用經典的煙草棕色，成為不退流行的經典之作。

關鍵字：

Prada, 2023, 秋冬, FENDI, Arqué, Origami

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