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Nana林珍娜收藏的精品包很有看頭　DG Logo愛到包色、戒指包不易撞款

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Nana林珍娜曾為女團After School的成員之一，幾近完美無瑕的外貌，不只是讓她成為團內門面，還曾連續兩年被「TC Candler」選為全球最美臉孔第1名，今年31歲的她狀態只有越來越好，更因《假面女郎》一劇翻紅，趁著高人氣與熱度，9月5日來台參加品牌活動，現身台北華山，粉絲們肯定要鎖定相關消息！

《假面女郎》Nana林珍娜私下收藏10款精品包揭秘！不易撞款冷門手袋、甜辣風必備包款…值得你參考

雖然説Nana天生麗質，不論什麼服裝造型基本上都能撐起，但不得不說她的時尚品味值得大家參考。Nana私下喜歡復古搶眼的造型，走的是酷辣路線，而挑包的眼光也很有看頭，以下編輯整理10款Nana的同款精品包，其中亦包含一些不易撞款的手袋，一起來看看。

Nana林珍娜10款精品包揭秘

DOLCE & GABBANADG

Nana運用搶眼色系的DG Logo包來當作整身穿搭的亮點，光是這款包型她就擁有許多顏色，其中高飽和度的綠色與桃粉色，恰巧符合現正火紅的多巴胺潮流，編輯特別納入清單給大家參考。

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Chloé

充滿蕾絲、拼接、混色圖騰等元素的一套造型裡，Nana選擇用一款簡約清淡的Chloé Penelope手提包來混搭，利用溫柔的設計來中和一點太過銳利的個性氣場。

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Diesel

看完Nana版面便會發現，她也十分鍾愛復古Y2K風格，這兩年乘著千禧趨勢竄紅的Diesel，自然不會放過，其中這款丹寧風＋鑽飾的1DR包，正命中了Nana的審美喜好。

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Versace

Versace爆款之一Greca Goddess迷宮女神包，上頭運用希臘迴紋元素搭配招牌梅杜莎頭像，柔美弧線帶有點酷勁，很適合Nana美豔而神秘的氣質。

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Dior

看完一些華麗優雅的款式，Nana也收藏中性風格的手袋，像這只Dior的Saddle包，搭配上米黑色的經典Oblique緹花，日常實用度一百分。

Alexander McQueen

Alexander McQueen的戒指包設計非常有記憶點，上頭使用Knuckle骷顱頭指節環，讓人以使用手指虎的方式拎包，前衛外型也很契合Nana帥氣的面貌。

Burberry

Nana手上包款為Burberry的壓紋Frances手提包，呈現低調奢華的氛圍，同時也散發一種生人勿近的神秘距離感。

DOLCE & GABBANA

DG Devotion系列手袋的愛心珍珠搭扣，放到今年看依然走在流行趨勢上，古典風珠寶元素搭上甜美愛心，少女感一提上就有！

Lemaire

Lemaire的熱賣系列牛角包，可愛魅力連Nana都抵擋不了，入手了一款迷你的零錢包款式。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Nana林珍娜, 精品, DOLCE & GABBANADG, Chloé, Diesel

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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