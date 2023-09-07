《Moving異能》高允貞衣品超好！私服甜美碎花、帥氣男友感完美駕馭

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「南韓最美整形範本」高允貞繼《還魂》絕美古裝扮相爆紅後，近期出演Disney+漫改韓劇《Moving異能》飾演主角群之一的張喜秀，再度以神仙顏值加上亮眼外型收穫一大票粉絲，其實除了完美神顏之外，高允貞的私服穿搭也很有個人特色！

今年27歲的高允貞出演《Sweet Home》、《還魂》、《Moving異能》多部熱播韓劇，在南韓新生代演員中備受關注，更因為擁有精緻五官而被整形醫生們評選為「南韓最美整形範本」，清新脫俗且可塑性高的氣質也讓她的戲劇表現亮眼，被譽為「全智賢接班人」，2019年才正式出道的她現在也成為許多精品品牌的寵兒。

《Moving異能》高允貞私服4大風格解析

甜美派碎花穿搭

在韓系穿搭中最不可少的碎花洋裝，可以說是高允貞私底下非常喜歡的風格之一，在她IG分享的穿搭照中出現頻率頗高，尤其是方領的碎花上衣直接擄獲人心，不僅能凸顯脖子到鎖骨的線條，也能讓整體視覺比例更好看，只要搭配簡單妝容就很有浪漫風格！

清新感針織穿搭

為了即將進入的早秋，也不能少了針織單品，高允貞在私服中也常以針織外套、針織背心打造清新溫柔感的穿搭風格，也可以選擇短版針織上衣或背心，看起來會更俏皮可愛。

優雅毛呢外套

高允貞很善於混搭各式單品，私服也常常選擇優雅的毛呢外套搭配，不過有時內搭會以素T配上丹寧褲，平衡毛呢外套的成熟感，接下來微涼的秋天也可以內搭短袖，十分適合涼涼的天氣！

帥氣男友感穿搭

又美又颯最適合形容高允貞的穿搭！不只有少女風可以完美駕馭，高允貞私底下也很喜歡中性感的造型搭配，Oversized西裝外套、寬鬆的騎士皮衣都是她的選擇之一，展現不同一般酷酷的氣質。

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