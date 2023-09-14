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不送月餅也可以！中秋美妝禮盒推薦　月餅汽泡彈、一對兔子皂超可愛

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近幾年中秋送禮的選項越來越多元，早已不限柚子、月餅、蛋黃酥等選項，就連美妝保養品牌也紛紛推出應景的限定商品與禮盒！

LUSH中秋月餅汽泡彈

今年中秋節，LUSH 首次推出以「月餅」為靈感的限定汽泡彈，讓中秋月餅搖身一變成為汽泡彈。

外表如同月餅般綻放著金黃色的浮凸花紋，汽泡彈所暗藏甜蜜的「內餡」橙黃浴水將隨烘培香氣緩緩飄散，呈現明月高掛的橙黃寓意，象徵人月兩團圓。

值得一提的是，LUSH中秋月餅汽泡彈特別採用不含塑膠包裝的裸裝設計，讓大家在節慶送上美好祝福的同時，減少對地球的負擔。

阿原花好月圓中秋禮盒

阿原YUAN每次節慶禮盒都充滿巧思，特別是中秋佳節禮盒，別出心裁的節日感特別討喜。

今年的花好月圓中秋禮盒就透過月桃花、茉莉花、玫瑰花三種美麗的花兒皂、一對可愛的悅兔皂，展現了大自然無與倫比的美麗以及萬物共生共好的概念。

這也是阿原YUAN三度邀請位於台中的「沅豐模具工作坊」跨界攜手打造肥皂模具。手工傳達的溫度絕非機械可以取代，透過跨界合作，沅豐模具工作坊的手工雕刻藝術與阿原YUAN的日常清潔儀式結為一體，皂雕美學再次發揮極致，堪稱共生共好的典範。

花好月圓中秋禮盒有五顆造型肥皂。禮盒正中央最大的圓形皂象徵了「花好月圓」的月亮，圓形的月桃皂取用陽明山國家公園阿原農場的六年月桃根低溫製皂，能滋養潤澤肌膚，維持光澤透亮，還帶有特殊的療癒氣味，彷彿悠遊於阿原農場的青草世界。

八角象徵福氣自來、富貴吉祥。禮盒內的兩顆八角造型肥皂，分別是艾草玫瑰皂、艾草茉莉皂。來自阿原農場的有機艾草，與嚴選的玫瑰、茉莉分別交織而成的氣味令人放鬆。

而去年中秋初登場、今年中秋再回歸的一對可愛悅兔皂，為綠豆薏仁皂、紫草洛神皂。綠豆薏仁皂含溫和原生植物顆粒，可去除老廢角質，潔淨柔嫩肌膚。紫草洛神皂含「東方薰衣草」紫草根與洛神花萃取，能溫和淨化毛孔，維持肌膚柔嫩。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 中秋節, 中秋禮盒, 美妝

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