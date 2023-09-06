試・開箱／3支誘惑力最強唇彩！可愛嘟嘟唇瞬間減齡10歲　一秒想親下去

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

波光粼粼的水光唇彩可以讓人看起來年輕10歲，充滿活力又有朝氣，以下就盤點近期多款厲害的唇彩系列，一抹就有可愛嘟嘟唇妝。

＃benefit 一濺鍾情唇采露，售價960元

最可愛、最讓人心動的benefit一濺鍾情唇采露，是把旗下非常經典的唇釉系列終於進行全面改版，超Y2K設計的奶油狀包裝，打開之後是花苞型刷頭一次沾取恰到好處的唇采露，塗抹上妝真的又亮又繽紛，多達12色選可以玩，當然要Pick起來。

＃sisley 植物閃耀水潤光唇膏 #13比佛利蜜桃杏仁，售價1600元

想要高調的植物系潤澤雙唇，sisley讓妳上妝同時也可以享受頂級訂製呵護，這次推出的絕美新色，一抹就可以呈現出宛如蜜桃般的粉嫩橘調，任何膚色都可以輕鬆駕馭，添加經典明星保濕活性成分海扇藻萃取物，迅速補水鎖水一整天都不會乾。

＃3INA 濾鏡光感唇蜜 #114紅烏龍茶，售價590元

來自西班牙的親民系彩妝3INA最熱賣的紅烏龍茶色，一直以來榮登眾多顏色的銷售冠軍寶座，最近再度推出全新唇蜜款，比起唇釉能提供更飽滿的豐唇效果，一抹直接讓人忍不住想吻下去，而且不會卡色、難卸，修飾唇紋的效果超級好，也有中等程度的顯色，能遮蓋暗沉問題。