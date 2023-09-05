不需蹭熱度、刷好評！老饕必掃美妝好物　百元價搬空檯面還嫌屯不夠

記者李薇／台北報導、攝影

很多商品好用、熱賣到光，都不需要在網路上洗熱度，就一直受到懂用的粉絲支持，默默賣到缺貨，以下就搜刮開架通路常常賣到沒有的好物，再不手刀去搶，美妝「老饕」都先買完了。

＃J-Lin 美妝蛋軟Q－雅緻妝感，售價189元

這一顆看起來跟其他美妝蛋很類似的單品，也許在蛋海中不容易發現它，但真的只要買過一次，絕對回不去，不到200元的價格擁有超級棉柔軟Q的手感，用起來更服貼臉部、也不會過度吃粉，而且完全不輸歐美大品牌，一次掃10顆都不心疼的程度，真的佛系來著。

＃Love Liner 防水極細眼線液筆－濃密漆黑，售價650元

來自日本的Love Liner防水眼線液筆，雖然價格較高，但用過真的完全不需要時刻擔心脫妝，美美的眼妝、好不容易遮好的黑眼圈又黑上加黑，整個暈到亂七八糟，連狂哭、流「目油」都完全健在的眼線液，用過才知道它有多超值，而且不容易乾、細緻筆頭，描繪眼線這一支用過回不去。

＃貝膚黛瑪 平衡控油潔膚液，售價850元

很多人都知道貝膚黛瑪一般款的透明潔膚液好用，但這款更是油肌人超熱愛的單品，不僅防水彩妝都可以卸乾淨，清潔完之後，更能媲美用洗面乳洗完的清爽感，完全讓人誤以為已經洗過臉，但卻不會過於乾澀的潔淨效果，當然回購率不斷。

＃KOZI 滋養賦活乳霜，售價1880元

由台灣製藥廠自己研發製作的單品，不僅製作過程嚴謹，連開發商品都很用心，裡面採取真空式包裝的設計，確保每一滴擠出來都是最新鮮，滋潤度恰到好處的潤澤感，不添加酒精、香精、香料、礦物油、色素等多餘傷害肌膚的成分，敏感肌用起來也很安心。

＃dermaAngel護妍天使 水楊酸痘痘隱形曲線貼，售價199元

出自BenQ旗下醫美等級的藥妝品牌護妍天使，憑藉一款痘痘貼賣爆，裡面蘊含水楊酸的成分，可以幫助痘痘更好的被清理，同時吸收掉油脂，大片面積好適合一次長好幾顆下巴痘、兩頰大面積長痘的人使用，貼心設計而且超級薄透，隱形效果真的超好。

＃艾瑪絲 5a捷利爾頭皮淨化液，售價350元

資深粉絲已經用完5瓶以上的淨化液，清潔頭皮油脂效果有夠超群，每周1到2次徹底為頭皮進行大掃除，淡淡的薄荷涼感，真的蓬鬆超級有Fu，洗起來也很爽快，而且可以讓隔天髮絲篷鬆效果更好，維持更持久的清爽髮型。