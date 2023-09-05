拔罐、刮痧減輕疲勞還能順便瘦身！解決便祕、脹氣代謝更快

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖、品牌提供

炎炎夏日，許多人選擇刮痧或拔罐來為身體舒緩壓力，但其實也有助於瘦身的效果，京都堂中醫師林易萱指出，刮痧不僅是一種促進氣血循環的方法，它還可以調整臟腑功能，進而提高代謝率、增加局部循環並減少水腫，間接達到輔助減重的效果，但每個人體質不同，還是要按照自己的狀況，在醫師評估下進行，以策安全。

許多人可能認為刮痧後，皮膚的顏色越深，效果越好，林易萱解釋，顏色變化其實是皮下微血管輕微破裂的結果，並不完全代表身體的健康狀況，出痧部位確實可以反映出該部位存在的氣滯血瘀情況，但顏色的深淺與施作的手法、力道等因素都有關係，臨床上，為中醫減重的客人看診時，還是會以「望聞問切」的方法來評估規劃藥方和埋線位置。

林易萱補充，刮痧、拔罐有「輔助」減重效果，特別是有消化道問題，如便秘、腹痛、脹氣等，這些問題解決，可以幫助代謝更順暢，也可以待配中藥埋線一起進行，可以讓效果更提升。

儘管刮痧有許多好處，但並不是每個人都適合進行，林易萱提醒，孕婦、年老體虛者、癌症患者、皮膚過敏或有傷口的人，以及凝血功能不正常的人都不應進行刮痧；對於刮痧完後，建議避免洗冷水澡，並在飲食上少吃生冷和重口味的食物。