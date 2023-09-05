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《假面女郎》林珍娜來台造型好辣　事業線、長腿全解放

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▲▼ 施華洛世奇年度活動-林珍娜(Nana)。（圖／記者黃克翔攝）

▲林珍娜來台為施華洛世奇台北展覽造勢，眨眼模樣很俏皮。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

近期Netflix黑暗漫改劇《假面女郎》中，扮演女主角整形後的南韓女星、兩度被美國電影評論網站「TC Candler」評選為「世界百大美人」冠軍的林珍娜Nana，今受施華洛世奇（Swarovski）之邀來台，與新生代男團Ozone及創作派女歌手Karencici，一同為品牌Extravagant Wonder活動揭開序幕，吸引近300位粉絲圍觀，身穿粉紅平口迷你洋裝的Nana事業線、長腿全解放，火辣造型登場3分鐘眨眼與手比愛心向粉絲打招呼，引粉絲驚喜尖叫。

▲▼ 施華洛世奇年度活動-林珍娜(Nana)。（圖／記者黃克翔攝）

▲林珍娜選穿最愛的粉紅色平口迷你洋裝，盡顯九頭身好身材。（圖／記者黃克翔攝）

Nana逛了一圈施華洛世奇從明起至10日於台北華山1914文化創意產業園區西二館舉辦的沉浸式體驗Extravagant Wonder展覽，黃色、藍色、綠色和粉紅色為主題色彩的感官空間，分別展示水晶首飾、腕錶、家居飾品等作品，她透露自己是粉紅控，因此對粉紅空間特別有感，覺得可愛又漂亮，連今日公開亮相也選擇性感的粉紅短洋裝，盡顯她9頭身的身材優勢。

▲▼ 施華洛世奇年度活動-林珍娜(Nana)。（圖／記者黃克翔攝）

▲林珍娜向粉絲打招呼。（圖／記者黃克翔攝）

對於再訪寶島，Nana表示很開心見到粉絲熱情支持，有些粉絲還是熟面孔，讓她感受到滿滿的正能量；同場的Karencici則最愛施華洛世奇展覽中的黃色空間，因為充滿年輕活力，而男團Ozone也藉由多巴胺穿著，呼應品牌的繽紛亮眼設計。

▲▼ 施華洛世奇年度活動-凱倫CC。（圖／記者黃克翔攝）

▲Karencici最愛黃色穿搭展現年輕活力。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼施華洛世奇年度活動-OZONE。（圖／記者黃克翔攝）

▲新生代男團Ozone以多巴胺穿搭現身施華洛世奇展。（圖／記者黃克翔攝）

特別為施華洛世奇站台的Nana，此行停留台灣3天2夜，她因夯劇《假面女郎》創聲勢高峰，不僅獲施華洛世奇青睞，在南韓也經常與Versace合作，成功晉升為時尚圈寵兒。

▲▼林珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲林珍娜在南韓密切與Versace合作。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

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關鍵字：

林珍娜NANA, Swarovski, 施華洛世奇, Versace

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