胡宇威曝登記結婚後「不習慣一件事」　要挑高爾夫服飾寵陳庭妮

記者鮑璿安／台北報導

以高爾夫服飾打出知名度的瑞典設計師品牌J.LINDEBERG發表2023秋冬系列，今（5日）請到品牌大使胡宇威演繹新裝，剛與另一半陳庭妮在紐約登記結婚的他，受訪時終於親口稱呼陳庭妮為「老婆」，他笑稱這是第一次在公開場合喊老婆，自曝雙方還不習慣改口，只是習慣彼此存在的感覺。





▲ J.LINDEBERG品牌大使胡宇威演繹JL Logo緹花羊毛獵裝 。（圖／品牌提供）

胡宇威演繹JL Logo緹花羊毛獵裝呼應時下盛行的「老錢風」，他表示：「我覺得品牌一直在打破框架，以前覺得只有高爾夫系列，現在加入時尚元素，很好看，去外面逛街也很適合。」對於運動時的穿著，他則說要考量到防曬，還要有舒適度、吸濕排汗功能。被問到妻子陳庭妮適合什麼系列？他也大方放閃，「她（陳庭妮）也慢慢在學習高爾夫技巧，以後更認真打的話就要有衣服裝備，等下逛逛帶給老婆。」

胡宇威也喜悅還原與陳庭妮登記結婚的過程，他透露登記時有號碼叫號，每當數字更接近自己的時候就感到很興奮，「正式到那個場地就覺得真的很不一樣，這是很大的轉變，真的變成夫妻了。」

▲ 胡宇威穿著JL Bridge數碼印花Polo衫搭配四面彈織帶球褲 。（圖／品牌提供）

胡宇威也受邀拍攝品牌秋冬形象照，Golf系列與時裝系列共同運用「鑽石幾何」、「Bridge數碼」與「流沙迷彩」等印花，結合透氣快乾材質打造機能時尚感。針對正式場合，JL正裝融入滿版手寫Logo設計，雙排扣西裝外套搭配成套的小喇叭西裝褲，成為重點搭配。





▲adidas Golf推出CODECHAOS Laceless無鞋帶系列。（圖／品牌提供）

同時，adidas Golf推出CODECHAOS Laceless無鞋帶系列，品牌史上首次未採用傳統鞋帶或BOA® Fit System，運用中性設計打造全新無釘高球鞋款，而PRIMEKNIT材質用於腳背與腳踝周圍等區域，使得穿脫時更加便利，擁有極佳的運動體驗。

