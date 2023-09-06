皮膚科醫師曝「5大洗臉壞習慣」好傷臉！　用冰水縮毛孔超NG

▲皮膚科醫師提醒想養出健康好肌膚，先避開錯誤清潔方式。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@ahc.official

洗臉清潔是人人每天必做的事，也是養護肌膚的第一步，做好清潔才能讓後續保養發揮作用，但其實很多人洗臉都洗錯了！小紅書上就有皮膚科醫師列出5種常見的錯誤洗臉方式，容易傷害肌膚，讓你變成敏感肌，就算用再好再貴的保養品，肌膚都好不了。

NG 1：一天中洗臉很多次

雖然清潔很重要，但要適當就好，不是洗越多次就越乾淨，過度清潔反而會造成肌膚負擔、破壞肌膚屏障，導致肌膚變得敏感、不穩定。正常情況下一天使用1～2次洗面乳即可，就算是出油旺盛的油性肌膚也不要過度使用洗面乳，中間可穿插用清水清洗。

NG 2：卸妝或潔面產品停留過久

使用卸妝產品或洗面乳時，不是洗越久越好，別為了想洗乾淨就大力按摩或是按摩很久，這樣都會造成過度清潔，反而更傷害肌膚，醫師建議潔顏產品最好別在臉上停留超過1分鐘。

NG 3：喜歡用磨砂膏、去角質產品

有些人會擔心臉沒洗乾淨，常會使用磨砂膏、去角質產品來幫肌膚「深層清潔」，但這種物理性去角質的方法，使用的頻率和力道沒注意，都容易傷害肌膚。醫師就表示，其實只要挑選適合自己肌膚的潔顏品，搭配正確卸妝、清潔，基本上都能將彩妝、髒污洗乾淨；而若是需要去角質，更建議使用酸類保養品來代謝老廢角質。

NG 4：用太冰或太燙的水洗臉

有些人習慣沖澡時順便洗臉，但通常洗澡時的水溫比較燙，過熱的水會使肌膚變得乾燥，且容易使微血管收縮舒張功能失調，導致紅血絲、泛紅；也有人因想「收縮毛孔」而使用冰水來洗臉，但過熱或過冰的水都會刺激肌膚，容易使肌膚變得敏感。醫師建議，洗臉的適宜水溫是攝氏30～35度，略低於體溫的溫度。

NG 5：洗後用毛巾「擦臉」

洗臉後有人習慣用毛巾擦臉，也有人覺得一次性洗臉巾比較乾淨，但醫師表示其實不管是用毛巾或洗臉巾都可以，因為錯誤的是「擦拭」這個動作。只要挑選柔軟的材質，使用時不要大力搓揉，而是以輕輕按壓的方式吸走水珠，避免過度摩擦肌膚就好。