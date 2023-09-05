把G-SHOCK始祖錶穿上身好潮　連水壺都是聯名款

▲模特兒穿印刷G-SHOCK經典膠囊外型DW-001的ICONIC MODEL T-SHIRT ，1,450元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潮人必備的CASIO強悍錶款G-SHOCK，今年推出非腕錶類的生活風格支線CASIO「G-SHOCK PRODUCTS」，繼首波服裝登場獲得成功後，品牌再推夏日風情的ICON SUMMER COLLECTION新品，G-SHOCK始祖錶款DW-5000C與黃色膠囊外觀的DW-001圖案全躍上T恤，此外，還與美國西雅圖MiiR合作打造聯名隨行杯與保溫瓶，讓G-SHOCK風格融入日常之中。

▲印有G-SHOCK始祖型號DW-5000C腕錶圖案的ICONIC MODEL T-SHIRT ，1,450元。

G-SHOCK在最新ICON SUMMER COLLECTION系列服裝中，在T恤印上錶款特色關鍵字「GRAVITY、SHOCK、PROTECTION」，並配上招牌錶款圖案，讓人一眼就認出是G-SHOCK之作，可搭配靈感源自軍訓短褲的6口袋尼龍寬鬆短褲，以及尼龍軍訓叢林帽，是大熱天舒服的休閒穿搭；而往戶外走，不能缺少環保的隨行杯或保溫瓶，G-SHOCK與西雅圖品牌MiiR攜手推出12oz隨行杯與20oz保溫瓶，選用腕錶常用的黑色與墨綠色，並印有G-SHOCK PRODUCTS logo，質感美學與實用性兼具。

▲G-SHOCK灰色NYLON JUNGLE HAT尼龍軍訓叢林帽，1,590元。





▲MiiR×G-SHOCK PRODUCTS Wide Mouth 20oz保溫瓶，1,350元。



而近期最受矚目的時尚聯名錶，非Swatch與同集團的名錶品牌Blancpain（寶珀表）莫屬了，品牌宣布9月9日將開賣5款聯名錶，雖然仍屬保密階段，但台北101專賣店與西門形象店已擺上黃色工具箱，且搭配海洋背景圖，讓人猜想與Blancpain招牌的五十噚Fifty Fathom潛水錶有關，因為今年是此經典錶款問世70周年，兩者聯手又要像Swatch與歐米茄（OMEGA）合作的MoonSwatch登月錶一樣，掀起排隊潮了。

▲Swatch宣布將於9月9日開賣與Blancpain的聯名錶，勢必又將引發搶購潮。（圖／Swatch提供，以下同）



▲Swatch專賣店已放上黃色工具箱，暗示與Blancpain聯名錶可能與經典五十噚潛水腕錶有關。

