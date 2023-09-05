fb ig video ETtoday search mobile

把G-SHOCK始祖錶穿上身好潮　連水壺都是聯名款

>

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲模特兒穿印刷G-SHOCK經典膠囊外型DW-001的ICONIC MODEL T-SHIRT ，1,450元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潮人必備的CASIO強悍錶款G-SHOCK，今年推出非腕錶類的生活風格支線CASIO「G-SHOCK PRODUCTS」，繼首波服裝登場獲得成功後，品牌再推夏日風情的ICON SUMMER COLLECTION新品，G-SHOCK始祖錶款DW-5000C與黃色膠囊外觀的DW-001圖案全躍上T恤，此外，還與美國西雅圖MiiR合作打造聯名隨行杯與保溫瓶，讓G-SHOCK風格融入日常之中。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲印有G-SHOCK始祖型號DW-5000C腕錶圖案的ICONIC MODEL T-SHIRT ，1,450元。

G-SHOCK在最新ICON SUMMER COLLECTION系列服裝中，在T恤印上錶款特色關鍵字「GRAVITY、SHOCK、PROTECTION」，並配上招牌錶款圖案，讓人一眼就認出是G-SHOCK之作，可搭配靈感源自軍訓短褲的6口袋尼龍寬鬆短褲，以及尼龍軍訓叢林帽，是大熱天舒服的休閒穿搭；而往戶外走，不能缺少環保的隨行杯或保溫瓶，G-SHOCK與西雅圖品牌MiiR攜手推出12oz隨行杯與20oz保溫瓶，選用腕錶常用的黑色與墨綠色，並印有G-SHOCK PRODUCTS logo，質感美學與實用性兼具。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK灰色NYLON JUNGLE HAT尼龍軍訓叢林帽，1,590元。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲MiiR×G-SHOCK PRODUCTS Wide Mouth 20oz保溫瓶，1,350元。

而近期最受矚目的時尚聯名錶，非Swatch與同集團的名錶品牌Blancpain（寶珀表）莫屬了，品牌宣布9月9日將開賣5款聯名錶，雖然仍屬保密階段，但台北101專賣店與西門形象店已擺上黃色工具箱，且搭配海洋背景圖，讓人猜想與Blancpain招牌的五十噚Fifty Fathom潛水錶有關，因為今年是此經典錶款問世70周年，兩者聯手又要像Swatch與歐米茄（OMEGA）合作的MoonSwatch登月錶一樣，掀起排隊潮了。

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch宣布將於9月9日開賣與Blancpain的聯名錶，勢必又將引發搶購潮。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼ G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）
▲Swatch專賣店已放上黃色工具箱，暗示與Blancpain聯名錶可能與經典五十噚潛水腕錶有關。

►《假面女郎》林珍娜來台造型好辣　事業線、長腿全解放

►街頭潮人必備！PORTER INTERNATIONAL MATCH系列「雙口袋撞色包」打造百搭造型

關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Swatch, Blancpain

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

《假面女郎》林珍娜來台造型好辣　事業線、長腿全解放

《假面女郎》林珍娜來台造型好辣　事業線、長腿全解放

ROSÉ披白紗仙氣飄飄　登舞台變透視裝辣妹

ROSÉ披白紗仙氣飄飄　登舞台變透視裝辣妹

昆凌羽毛珠寶上身放膽跳　揭關鍵因素超輕盈

昆凌羽毛珠寶上身放膽跳　揭關鍵因素超輕盈

韓韶禧「吸血鬼妝容」太驚人　酷臉強壓公主風Jisoo Jennie不怕大嬸味鯊魚夾伴遊　小紅包配小紅鞋可愛指數激增 卡地亞選4市場銷售限量珠寶　台灣受寵亞洲唯一 LV招牌Tambour錶內外翻新　更纖薄展優雅休閒風 亮・珠寶／男士夯手環選擇不少　疊戴更時髦 愛因斯坦手稿拍賣會現蹤　14頁估價3125萬起 百年靈台北101限量錶「紫氣東來」　藏家還沒看本尊先訂4只

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面