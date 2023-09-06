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秋季、陰天更易曬黑！女星都在喝「美白綠拿鐵」由內強化防曬力

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▲▼ 陰天更易曬黑！美白綠拿鐵助強化防曬 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲想擁有勻淨透亮的細緻肌膚，首先要做好防曬、防範紫外線的威脅。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@rhanks_kim）

記者張毓容／台北報導　

即將進入夏秋換季時節，不少人誤以為進入秋天，艷陽不再高掛，紫外線的威脅會隨之降低。但實際上，即使在多雲或較涼爽的日子裡，紫外線依然對肌膚構成威脅，甚至因氣溫降低而疏忽紫外線，導致更容易曬黑、曬老。因此現代的防曬策略需要內外兼修，除了從外在塗抹防曬產品搭配撐傘、戴帽等硬防曬，更可以飲食調理來增強自身的抗曬能力，像是許多女星都在喝的「美白綠拿鐵」，堪稱是「喝的防曬品」，快一起來學學。

▲▼ 陰天更易曬黑！美白綠拿鐵助強化防曬 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

在夏秋季節轉換之際，即使太陽不再如此刺眼，但紫外線並不會停止對肌膚造成影響。美國環境保護署（EPA）特別指出，在多雲的天氣下，雖然紫外線 UVB的強度會降低，但與肌膚曬黑、老化息息相關的長波紫外線UVA會穿透雲層，並且造成比UVB更長久的皮膚損傷。所以不論天氣冷暖，紫外線仍然是全年放送中，當紫外線照射到皮膚上就容易引起黝黑、乾燥、斑點、皺紋等皮膚問題。

除了做好防曬防護，攝取抗氧化食物也是美白肌膚的關鍵之一，能幫助保護皮膚免受自由基損害，並提升肌膚的光澤，像是莓果類、奇異果、蘋果、紅蘿蔔以及青花椰苗都是抗氧化劑的豐富來源。

▲▼ 陰天更易曬黑！美白綠拿鐵助強化防曬 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

特別是青花椰苗中富含的「蘿蔔硫素」，與大家所熟悉的美白成分維生素C相比，更能帶來長效抗氧化效果。蘿蔔硫素有助於增加體內抗氧化物質「穀胱甘肽(Glutathione)」的濃度；同時，屬於脂溶性的蘿蔔硫素，能維持其效益高達72小時，相較於其他水溶性維生素如B群、維生素C，只有3～4小時便會被身體代謝，是續航力更高的抗氧化選擇。

知名家醫科醫生李思賢就表示，「蘿蔔硫素」是一種廣泛存在於十字花科蔬菜中的植化素，能夠防止紫外線對肌膚的傷害，減少黑斑和色斑的出現，使皮膚更加光滑均勻。此外，蘿蔔硫素還能有效提供肝臟保健，減少皮膚老化的自由基，有助於維持皮膚的彈性和緊緻度，減少皺紋和細紋的出現。

▲▼ 陰天更易曬黑！美白綠拿鐵助強化防曬 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

而生活中富含蘿蔔硫素的蔬菜中，不得不提到十字花科家族蔬菜。然而，比起青花菜、芥蘭、羽衣甘藍等成菜，發芽三天大的青花椰苗是蘿蔔硫素濃度最高的蔬菜，其蘿蔔硫素含量是青花椰成菜的20到50倍。

除了可將青花椰苗加入料理、沙拉中食用，也可將青花椰苗搭配蔬菜、水果、堅果製作成綠拿鐵，這也是許多女明星愛喝的「美白水」，是從內在保養的「喝的防曬品」。

▲▼ 陰天更易曬黑！美白綠拿鐵助強化防曬 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

女星都在喝的「美白水」青花椰苗綠拿鐵，製作方法也很簡單。首先準備以下食材（約為2人份）：綠色蔬菜（如油菜）100g，青花椰苗10g，芹菜20g，紅蘿蔔50g，蘋果半顆，香蕉半根（或可替換為鳳梨25g），奇異果1顆，綜合堅果1大匙，開水250～300cc，再搭配以下3步驟就能輕鬆完成。

1.將蔬菜、青花椰苗、紅蘿蔔、蘋果、奇異果洗淨去皮備用。

2.將香蕉、蘋果、奇異果、紅蘿蔔、芹菜切塊、切段備用。

3.將所有食材放進食物調理機後，先順轉3下將食材拌勻，再用高速打約1分鐘即完成。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 綠拿鐵, 美白水, 美白, 亮白, 飲食, 食物

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