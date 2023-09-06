CITIZEN牛頭錶長角　金色限量錶霸氣出閘

▲CITIZEN男錶代言人韋禮安佩戴Tsuno Chrono 50周年限定錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於1973年推出靈感源自計時懷錶的第一款計時按鈕設置於錶殼頂部的機械錶Chronograph Challenge Timer，神似牛角的按鈕配置被暱稱為「Tsuno Chrono」牛頭錶，品牌紀念此錶款問世50周年，特別推出全球限量3000只的香檳金色限定光動能錶，錶徑44.5大尺寸相當霸氣，而錶盤結構取自賽車四幅式輪圈造型，搭配黑色功能盤與紅色指針，對比色風格強烈，展現熱血的飆速魂。





▲CITIZEN全球限量3000只的Tsuno Chrono 50周年限定光動能錶AV0072-01X，40,800元。

重現70年代牛頭錶風采，CITIZEN同步推出兩款錶徑38mm的復刻石英錶，選用當年發行的限定款配色，第一款為琥珀橘搭配黑色金屬質感的小錶盤展現復古味，另一款則是反轉「熊貓面」黑白配色，對比色相當吸睛。



▲CITIZEN重現70年代發行的限定款配色，推出琥珀橘搭配黑色金屬質感小錶盤的AN3660-81X腕錶，10,900元。



▲CITIZEN反轉的「熊貓面」黑白配色AN3660-81E腕錶，9,900元。

天梭表（TISSOT）復刻自1978年以寬大鍊帶為特色的PRX系列，也是近2年的火熱錶款，「PR」代表「Precise精確」和「Robust耐用」，「X」是羅馬數字10，表示10個大氣壓，即防水深度達100米，復古風格深受錶迷喜愛，今年再添生力軍PRX 35mm自動腕錶，以時髦的耀眼金及冰河藍面盤款式亮相。



▲天梭表PRX自動上鍊機械腕錶35mm耀眼金款（左）25,700，冰河藍腕錶22,200元。（圖／天梭表提供）