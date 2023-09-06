麥卡倫臻彩系列免稅獨賣　慕赫特展用「肉脂味」香氣探索200年歷史

▲麥卡倫推出新品「Colour Collection臻彩系列」，以不同酒色訴說故事。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

挺過疫情旅遊逐漸回穩，麥卡倫在全球旅遊零售通路推出全新「Colour Collection臻彩系列」，五款12、15、18、21、30年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以色澤讓藏家收藏不同口中風味，感受威士忌光譜的絢爛多彩；慕赫則為旗下邁入200周年，於華山舉行《慕態》特展，讓觀者走入品牌細膩精髓。

醇厚飽滿的新酒注入麥卡倫聞名於世的雪莉橡木桶，歷經漫長熟成，賦予酒液渾然天成的自然酒色，這樣奇妙的過程，在「Colour Collection臻彩系列」讓消費者用視覺先品味，從一開始細緻亮金色，隨著光陰流轉逐漸加深，直到擁有褐栗色澤的光影，從該系列五款 12 、15 、18 、21、30年單一麥芽威士忌，就能品嘗到循序漸進的時光之味。

麥卡倫12年展現出柑橘、果園水果和荳蔻的和諧風味；15年有香草太妃糖糖漬柳橙皮、糖薑的香氣，融合香草卡士達和烤桃子的滋味，伴隨著甜柑橘酥餅的口感；18年整體中展現出香草牛奶、柳橙和蜂巢的細膩感，宛如香草海綿蛋糕和牛奶巧克力，伴隨柑橘皮香氣。

另以木盒包裝的21年威士忌，以烤布蕾、糖漬柳橙和焦糖鳳梨的芬芳，融合陳年橡木和微小荳蔻的風味；30年威士忌則散發出熱帶水果的豐富香氣，結合柔滑的杏仁風味，並佐以濃郁的香草、芒果乾和柳橙精油香，帶來充滿深度的口感。

麥卡倫臻彩系列將於9月起，於台北桃園國際機場指定免稅店及麥卡倫免稅精品店、全球主要機場免稅店限定販售，在前往國門無論目的是出發或歸途，都能考慮一嚐麥卡倫的時間風味。

適逢慕赫酒廠創立200周年，特別以Mortlach By Design的計畫，以品牌故事以及六大精神為靈感，首次在台灣打造實體沉浸式體驗的展覽空間《慕態》，以投影互動搭配品酩酒款，讓大眾一同探索擁有悠長歷史的神秘酒廠，引領參觀者穿越時光。

展覽空間共分為兩大展區，每個展區將能體驗到三個不同的慕赫精神，第一展間以獨特「肉脂味」香氣揭開序幕，運用地面投影搭配鏡面壁面的反射，呈現出環景影像，彷彿身處在錯綜的金屬管線內，一窺2.81蒸餾工藝，且以空中垂降聞香體驗組，引發味蕾的連動進而進行品酩體驗。

第二展間則以三面壁面影像與天地鏡面打造包覆式劇場空間，透過縮時影像演繹慕赫酒廠及曠野日夜轉變間的變化，接著藉由白、藍、琥珀三種光影的變化氛圍，對應原料篩選的純淨程度、酒液製成的深奧神祕、醇厚層次的酒體，最後以宏偉的當代設計環景影像與慕赫16年結尾。

《慕態》特展即起至9／21於台北中正區華山1914文化創意產業園區 西4館限時展出，想體驗的民眾可透過Mortlach慕赫官網預約報名，免費入場。

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