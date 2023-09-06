超過國外大品牌的MIT保養！零添加吸收速度又超快　穩敷舒緩立刻有感

記者李薇／台北報導

近期MIT的保養單品都相當厲害，從臉部到髮品，用過有感之外，質地跟香氣也很厲害，可以說是CP值很高，以下就盤點多款厲害的單品，身為小資女當然要入手。

＃DermaAngel護姸天使 益菌生保濕修復極效精華

益生菌類型的保養已經是趨勢，維持肌膚平衡穩定的狀態，BenQ旗下保養品牌護姸天使推出修護精華，濃郁的精華質地一抹到肌膚立刻就快速被吸收，完全超越國外大品牌，而且不會有過多的香精、酒精，複合式三重玻尿酸搭配專櫃級活萃二裂酵母，修護肌膚清爽秒呵護。

＃JAN DAN簡單 A醇胜肽抗痕精華

以「簡單」保養作為品牌宗旨，在保養上不用多餘的添加，展現出成分基本的修護力，運用濃度0.1% vitAlease獨家包覆技術，濃度溫和低刺激，敏感性肌膚都可以使用，清爽的質地一抹就很好吸收，而且用起來真的幾乎沒有過渡期，輕鬆就可以跟上早C晚A。

＃東森自然美 超逆引回彈黃金麴安瓶

從SPA起家的超逆引回彈黃金麴安瓶，裡面添加24K黃金活顏胜肽，運用黃金微米載體活化關鍵因子搭載三胜肽、玻尿酸胜肽等成分，輕盈的精華液質地，裡面擁有金色小金球，一抹就可以在臉部肌膚爆水，迅速補充抗老能量，達到回春效果。