舒淇威尼斯美出新高度！中空洋裝曬馬甲線、白襯衫搭牛仔褲超時髦

記者鮑璿安／台北報導

第80屆威尼斯影展現正開跑，女星舒淇擔任評審引發話題之外，幾乎每次以嶄新造型出現在鏡頭前都讓人見證到她無可挑剔的穿衣水準，她最近演繹的Bottega Veneta 繩結裝飾洋裝、Valentino丹寧褲裝，一股隨意高級感襲來，完全是美的代名詞。

▲舒淇穿著 Bottega Veneta 繩結裝飾洋裝，搭配嶄新的洋甘菊色 Hop包款。（圖／品牌提供）

舒淇在威尼斯的最新造型曝光，她穿著 Bottega Veneta 繩結裝飾洋裝，簡約美學以兩截式剪裁彰顯了她的身材優勢，露出顯眼的腹肌線條，腰間則加入皺褶細節成為裙裝的又一巧思。而她肩背包款為嶄新的洋甘菊色 Hop ，運用品牌Intrecciato編織工藝打造大輪廓流浪包，在舒淇加持下成為矚目單品。

▲舒淇身穿Valentino 2023秋冬高訂系列。（圖／品牌提供）

舒淇此行也展現了許多非正式紅毯的著裝，日前身穿Valentino 2023秋冬高訂系列現身，看似尋常的丹寧褲裝其實工法繁複，以80種靛藍色的光珠排列在絲綢布料上呈現出水洗質感，耗費4周打造而成，搭配上簡單的寬鬆白襯衫，雖然單品偏向中性化卻藏不住濃濃女人味。