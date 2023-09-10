fb ig video ETtoday search mobile

2023開架唇膏11款推薦！高級感紅棕色、激嫩蜜桃奶茶素顏擦也美

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著大家紛紛出國旅行、規劃戶外玩樂行程，口罩拿下頻率大增，當然得好好補一下唇膏新貨！一起來看看開架彩妝品牌們的唇膏新品。

近期推出口紅新品的包括I'M MEME、媚比琳、1028、Opera...新品介紹與試色一次看。

heme極致緞光唇膏

heme人氣商品經典緞光唇膏今年升級「極致緞光唇膏」，延續原有的滑順好塗、持色服貼等特點。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

這次更加入高飽和綻色微粒，輕輕一抹顯色度極佳。並添加甜杏仁油、荷荷巴油、乳油木果脂等多重植萃美容油，質地柔和且長效保濕滋潤，展現豐盈雙唇。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

首波推出精選6色，專為亞洲肌膚設計，一抹提亮膚色，讓整個人充滿元氣。6色分別為：#01 Rosy Taupe、#02 Tender Rose、#03 Soft Pink、#04 Burnt Chili、#05 Roasted Brick、#06 Warm Apricot。

媚比琳超持久霧感液態唇壞壞裸蜜桃系列

媚比琳主打質地輕盈又能持久不掉色的SUPERSTAY超持久霧感液態唇膏，今年特別推出限定包裝的「壞壞裸蜜桃」限量系列。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

鏤空燙金屬字樣設計讓整體質感更加分，色選也貼心以蜜桃色調為出發，混合粉色、裸粉色、紅棕色調，調和出能完美襯托亞洲人膚色的霧感唇膏三色。

主打推薦色：#260壞壞蜜桃

就像耍壞偷吃水蜜桃，唇色自帶蜜桃裸色調，讓人好想偷偷咬一口。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

主打推薦色：#130傲嬌裸粉

唇色如同耍壞偷喝大人飲料的粉色調，散發自然好氣色。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

主打推薦色：#485叛逆裸棕

擦完後的唇色飽滿如棒棒糖，是最吸引人的紅棕色調。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

Laka 果然持久水光唇釉新色 #121無花果冰茶

韓國無性別彩妝品牌Laka以顛覆框架、推出概念性與實用性兼具的彩妝品聞名，其中「果然持久水光唇釉」以薄透如水的質地、鮮明持久的色澤備受喜愛。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

為慶祝「果然持久水光唇釉」系列上市一周年銷售破百萬， Laka今年夏天推出全新色號#121 Ash Nut 無花果冰茶，將溫潤的無花果棕注入低飽和灰色調，調和成高級慵懶的冷灰無花果棕。

3INA #114紅烏龍茶濾鏡光感唇蜜

3INA廣為人知的經典色號「#114紅烏龍」以烏龍茶般的溫潤暖橘揉入一點棕紅沉穩氣息，既溫柔又可展現個性。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

今年夏天繼微刺青印色唇釉、磁久吻色唇膏、極順自動唇線筆後，#114色系再加入新品「濾鏡光感唇蜜」，絕佳發色絕對讓所有唇迷為之驚艷。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

3INA濾鏡光感唇蜜注入獨家智慧保濕微分子，一抹潤澤水亮，打造玻璃光感嘟嘟唇。輕薄質地上唇後如薄紗般輕盈，卻又能輕鬆遮蓋原本的暗沉唇色。甜而不膩的#114蜜香烏龍茶色，一抹打造妝感亮點。

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉

媚比琳以「不沾杯水光唇」為靈感推出超持久水光鎖吻唇釉。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

擁有革命性水光彈力鎖色科技，一抹水潤、鎖色鎖光。搭配獨家光感濃郁顯色因子，無須重複疊擦即可顯色飽滿，額外添加高保濕的蘆薈萃取及維他命E，讓雙唇潤澤並且能修護唇紋。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉一共推出6色。

#10微醺黑醋栗：自帶高級感的豆沙色調。

#23淘氣可樂糖：快樂紅色調。

#60水蜜桃炸彈：溫柔的裸調蜜桃色。

#61軟萌泰迪橘：像泰迪熊的吸睛暖棕色。

#65糖霜草莓熊：甜美的草莓色。

#80搖滾櫻桃派：Y2K必備的櫻桃粉色。

Visee光誘恆吻唇膏

Visee推出全新光誘恆吻唇膏大受好評，主打與原生唇相近的「黏膜色調」增添魅惑風采，有如與雙唇融為一體的自然紅潤感。渲染剛剛好的紅潤水光感，無論是誰都能輕易駕馭。

2023開架唇膏11款推薦！媚比琳、Visee、`M MEME、1028、Opera…

採用高絲獨特的雙層持色配方，塗抹後色彩層緊密服貼雙唇，再以水吻透膜持色成分的高透明光感粧膜包覆色彩，長時間維持美麗色澤，不易沾杯或沾染口罩。

Visee光誘恆吻唇膏一共推出6色。

PK850曖昧私語：粉嫩兔耳般珊瑚粉。

PK851隨性誘惑：貓咪肉球般柔藕粉。

OR250日落熱吻：海星般焦糖磚橘。

RO650沉醉自戀：完熟櫻桃般酒紅。

BR350輕吻勾引：禁忌果實般栗紅棕。

RD450羞澀暗戀：金魚般深邃紅。

Visee日本代言人周子瑜示範的是PK850。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I’M MEME我愛唇欲柔霧唇釉

同樣是I’M MEME新品，全新「我愛唇欲柔霧唇釉」，主打融合蠶絲油、維他命E與蘋果酸酯打造的透明彈性凝膠，一抹實現全天候外霧內潤的絲絨柔霧美唇。還有持色絲絨科技可完美遮蓋唇色，同時持久不掉色。

這次運用茶色調調配出六個風味奶茶系色選。

01小鹿亂撞：奶兇的蜜桃奶茶色。

03告白之吻：美到讓人心跳加速的肉桂奶茶色。

04戀人未滿：主打色，甜而不膩的焦糖奶茶色。

05欲擒故縱：火辣的枸杞奶茶色。

06情迷之夜：韓妞推薦色，魅惑的山楂奶茶色。

07愛的印記：驕傲的玫瑰奶茶色。

I'M MEME我愛奶霜柔霧唇釉

I'M MEME自2021年推出超萌造型的我愛果汁水光染唇釉創造話題，2023年再推出同樣是小水壺鑰匙圈外型的「我愛奶霜柔霧唇釉」。內含乳木果油成分，創造出滑順的奶霜質地，搭配霜轉粉霧黑科技，一抹在唇上就能轉化為無重力般粉霧妝效，輕盈貼合雙唇。

我愛奶霜柔霧唇釉一共推出五色，專為亞洲肌膚特調，擦起來超襯膚色。

01蜜桃烤奶霜：裸米蜜桃調入茶色，如原生唇般自然的MLBB唇。

02玫瑰烤奶霜：韓妞感暖土玫瑰色，擦起來溫柔軟萌。

03焦糖烤奶霜：烘烤焦糖奶霜色，知性幹練又不挑膚色。

04西柚烤奶霜：嬌嫩的西柚加入茶棕色，像冬日中的一抹驕陽。

05赤茶烤奶霜：沉穩的赤茶紅棕色，一擦就有掩蓋不住的超強氣場。

Maybelline媚比琳煙燻柔霧奶霜唇膏新色

媚比琳「小煙管」煙燻柔霧奶霜唇膏2022夏天推出後獲得無數好評，獨家柔霧塑型顯色科技，不僅讓唇妝告別掉漆，當中更添加輕盈顯色因子，塗抹於雙唇極顯色。

2023年1月乘勢再推6款煙燻裸木新色，以溫柔木質色為基調，調入輕盈的「煙燻感灰調」，展現率性優雅感。

全新六色為：

#288煙燻烏木紅：以高級感烏木紅棕為主調，沉穩木色基調中揉合煙燻灰調，時髦爆棚。

#488煙燻冷杉粉：輕煙燻裸粉色給人仙氣繚繞的神秘感，在裸粉基調中調和一抹煙燻木棕調，讓裸粉色更百搭。

#888煙燻木琥珀：秋冬必備的琥珀奶咖，讓煙燻灰調平衡琥珀橘色的強烈張狂。

#988煙燻木薔薇：顯白優雅的薔薇花瓣色中微帶一點棕調，低調奢華中展現知性美感。

#1188煙燻木棉花：專為亞洲女孩而生，煙燻磚紅色調一抹就是好氣色。

#1288煙燻木肉桂：體現棕與紅的完美平衡，絕對是日常必備美色。

1028唇迷心竅潤萃唇膏

繼先前掀起搶貨熱潮的唇迷心竅好色唇膏、唇迷心竅好色唇釉後，1028唇妝系列2023年1月再推出「唇迷心竅潤萃唇膏」。

細緻奶霜質地中搭載多重植萃保濕因子，富含野芒果油、接骨木果萃取、六胜肽及玻尿酸等等，可加強塗起來的潤澤感。加上獨特高彩釋色配方，輕塗即完整覆蓋原生唇色，同時賦予高級感的水光發色，宛如在唇瓣上化為晶瑩琉璃光。雖然是水光妝效，不過這次搭配了獨家鎖色科技，塗起來更持久不沾染。

系列專為亞洲膚色特調六款襯膚色選，從蜜糖裸茶色、鮮嫩荔果色，以及榛果蜜紅色一應俱全，顏色分別為：

#501奶茶裸Nudie：奶油蜜糖裸茶色。

#502朝露粉Bloom：初露春暖草莓色。

#503鮮摘柚Coral：鮮榨多汁紅柚色。

#504落日棕Sunset：主打色，焦香榛果蜜紅色。

#505熟紅酒Marsala：熟成酒漬櫻桃色。

#506荔果粉Lychee：主打色，甜萃鮮嫩荔果色。

OPERA渲漾水色唇膏新色

OPERA渲漾水色唇膏上市以來都以襯托膚色、彰顯好氣色為人所知。零厚重的透澤感及輕抹顯色的配方，隨著唇溫及時間轉化，持續散發不同層次的綺麗色澤。

這次OPERA渲漾水色唇膏一口氣推出全新常態四色，取自然界中花卉與果實的大地深色，融合深邃的紅、棕與細微的沉黑色調，顯得更為大人感，同時也讓系列擴增至16色。

#11果紅：取自秋冬盛產期的無花果實成熟果肉的濃郁黯紅，帶有甜蜜的熟紅色及略微的紅棕調，展現內斂的自信魅力。

#12梅粉：取材自寒冬深梅的冷粉色系，具有細微青色調的別緻梅粉，一抹展現大人系的高冷氣質。

#13透褐：以細膩的淺米色及高穿透度的柔粉色，融合成最溫柔輕盈的杏仁奶棕。

#16純棕：調入更多的紅棕，若有似無的灰調，將磚紅色襯托更加深沉，高冷氣場一秒立現。向來以不挑膚好命色見稱的OPERA，透過獨特TINT及色感配方，高超的調色技巧，加以細微調整色相飽和、亮度對比及冷暖對比，使透亮的絢麗色澤隨著唇溫及既有唇色的色澤搭配之下，呈現自然明亮的絕美氣色。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

韓系水水必備！「糖葫蘆光感唇」大勢持續，飽滿立體雙唇讓人想一親芳澤

揭密彩妝新巔峰「康朋街31號唇膏」，首創不易碎玻璃管身、高級訂製時尚色彩！致敬香奈兒女士：「要能無可取代，就必須與眾不同。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 開架美妝, 唇膏, heme, Laka, 媚比琳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

早餐吃純粹、盡量正面思考！賈靜雯分享凍齡「6個祕訣」

早餐吃純粹、盡量正面思考！賈靜雯分享凍齡「6個祕訣」

新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運　3大亮點搶先看

新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運　3大亮點搶先看

NIKE新鞋打對折現省2千！「限時2天」熱門款Dunk、AJ1全都降價了 UNIQLO KAWS聯名今開賣！粉絲一早排隊瘋搶　首個完售竟是ARTBOOK 想立馬飛首爾！Lady Dior Celebration逛展送限量別針　拿鐵奶泡上有DIOR包 靠吃能美白！營養師點名「3種防曬食物」　遠離曬黑、斑點危機 周末跑山喝咖啡！台七乙沿線6間特色咖啡廳推薦　這間復興鄉排名第1 排44小時瘋搶Swatch聯名潛水錶　最夯的竟不是「無輻射」款 省時又省錢！皮膚科醫師教「精準保養」5大關鍵　肌膚反而更好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面