2023開架唇膏11款推薦！高級感紅棕色、激嫩蜜桃奶茶素顏擦也美

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著大家紛紛出國旅行、規劃戶外玩樂行程，口罩拿下頻率大增，當然得好好補一下唇膏新貨！一起來看看開架彩妝品牌們的唇膏新品。

近期推出口紅新品的包括I'M MEME、媚比琳、1028、Opera...新品介紹與試色一次看。

heme極致緞光唇膏



heme人氣商品經典緞光唇膏今年升級「極致緞光唇膏」，延續原有的滑順好塗、持色服貼等特點。

這次更加入高飽和綻色微粒，輕輕一抹顯色度極佳。並添加甜杏仁油、荷荷巴油、乳油木果脂等多重植萃美容油，質地柔和且長效保濕滋潤，展現豐盈雙唇。

首波推出精選6色，專為亞洲肌膚設計，一抹提亮膚色，讓整個人充滿元氣。6色分別為：#01 Rosy Taupe、#02 Tender Rose、#03 Soft Pink、#04 Burnt Chili、#05 Roasted Brick、#06 Warm Apricot。

媚比琳超持久霧感液態唇壞壞裸蜜桃系列



媚比琳主打質地輕盈又能持久不掉色的SUPERSTAY超持久霧感液態唇膏，今年特別推出限定包裝的「壞壞裸蜜桃」限量系列。

鏤空燙金屬字樣設計讓整體質感更加分，色選也貼心以蜜桃色調為出發，混合粉色、裸粉色、紅棕色調，調和出能完美襯托亞洲人膚色的霧感唇膏三色。

主打推薦色：#260壞壞蜜桃

就像耍壞偷吃水蜜桃，唇色自帶蜜桃裸色調，讓人好想偷偷咬一口。

主打推薦色：#130傲嬌裸粉

唇色如同耍壞偷喝大人飲料的粉色調，散發自然好氣色。

主打推薦色：#485叛逆裸棕

擦完後的唇色飽滿如棒棒糖，是最吸引人的紅棕色調。

Laka 果然持久水光唇釉新色 #121無花果冰茶



韓國無性別彩妝品牌Laka以顛覆框架、推出概念性與實用性兼具的彩妝品聞名，其中「果然持久水光唇釉」以薄透如水的質地、鮮明持久的色澤備受喜愛。

為慶祝「果然持久水光唇釉」系列上市一周年銷售破百萬， Laka今年夏天推出全新色號#121 Ash Nut 無花果冰茶，將溫潤的無花果棕注入低飽和灰色調，調和成高級慵懶的冷灰無花果棕。

3INA #114紅烏龍茶濾鏡光感唇蜜

3INA廣為人知的經典色號「#114紅烏龍」以烏龍茶般的溫潤暖橘揉入一點棕紅沉穩氣息，既溫柔又可展現個性。

今年夏天繼微刺青印色唇釉、磁久吻色唇膏、極順自動唇線筆後，#114色系再加入新品「濾鏡光感唇蜜」，絕佳發色絕對讓所有唇迷為之驚艷。

3INA濾鏡光感唇蜜注入獨家智慧保濕微分子，一抹潤澤水亮，打造玻璃光感嘟嘟唇。輕薄質地上唇後如薄紗般輕盈，卻又能輕鬆遮蓋原本的暗沉唇色。甜而不膩的#114蜜香烏龍茶色，一抹打造妝感亮點。

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉



媚比琳以「不沾杯水光唇」為靈感推出超持久水光鎖吻唇釉。

擁有革命性水光彈力鎖色科技，一抹水潤、鎖色鎖光。搭配獨家光感濃郁顯色因子，無須重複疊擦即可顯色飽滿，額外添加高保濕的蘆薈萃取及維他命E，讓雙唇潤澤並且能修護唇紋。

媚比琳超持久水光鎖吻唇釉一共推出6色。

#10微醺黑醋栗：自帶高級感的豆沙色調。

#23淘氣可樂糖：快樂紅色調。

#60水蜜桃炸彈：溫柔的裸調蜜桃色。

#61軟萌泰迪橘：像泰迪熊的吸睛暖棕色。

#65糖霜草莓熊：甜美的草莓色。

#80搖滾櫻桃派：Y2K必備的櫻桃粉色。

Visee光誘恆吻唇膏



Visee推出全新光誘恆吻唇膏大受好評，主打與原生唇相近的「黏膜色調」增添魅惑風采，有如與雙唇融為一體的自然紅潤感。渲染剛剛好的紅潤水光感，無論是誰都能輕易駕馭。

採用高絲獨特的雙層持色配方，塗抹後色彩層緊密服貼雙唇，再以水吻透膜持色成分的高透明光感粧膜包覆色彩，長時間維持美麗色澤，不易沾杯或沾染口罩。

Visee光誘恆吻唇膏一共推出6色。

PK850曖昧私語：粉嫩兔耳般珊瑚粉。

PK851隨性誘惑：貓咪肉球般柔藕粉。

OR250日落熱吻：海星般焦糖磚橘。

RO650沉醉自戀：完熟櫻桃般酒紅。

BR350輕吻勾引：禁忌果實般栗紅棕。

RD450羞澀暗戀：金魚般深邃紅。

Visee日本代言人周子瑜示範的是PK850。





I’M MEME我愛唇欲柔霧唇釉



同樣是I’M MEME新品，全新「我愛唇欲柔霧唇釉」，主打融合蠶絲油、維他命E與蘋果酸酯打造的透明彈性凝膠，一抹實現全天候外霧內潤的絲絨柔霧美唇。還有持色絲絨科技可完美遮蓋唇色，同時持久不掉色。

這次運用茶色調調配出六個風味奶茶系色選。

01小鹿亂撞：奶兇的蜜桃奶茶色。

03告白之吻：美到讓人心跳加速的肉桂奶茶色。

04戀人未滿：主打色，甜而不膩的焦糖奶茶色。

05欲擒故縱：火辣的枸杞奶茶色。

06情迷之夜：韓妞推薦色，魅惑的山楂奶茶色。

07愛的印記：驕傲的玫瑰奶茶色。

I'M MEME我愛奶霜柔霧唇釉

I'M MEME自2021年推出超萌造型的我愛果汁水光染唇釉創造話題，2023年再推出同樣是小水壺鑰匙圈外型的「我愛奶霜柔霧唇釉」。內含乳木果油成分，創造出滑順的奶霜質地，搭配霜轉粉霧黑科技，一抹在唇上就能轉化為無重力般粉霧妝效，輕盈貼合雙唇。

我愛奶霜柔霧唇釉一共推出五色，專為亞洲肌膚特調，擦起來超襯膚色。

01蜜桃烤奶霜：裸米蜜桃調入茶色，如原生唇般自然的MLBB唇。

02玫瑰烤奶霜：韓妞感暖土玫瑰色，擦起來溫柔軟萌。

03焦糖烤奶霜：烘烤焦糖奶霜色，知性幹練又不挑膚色。

04西柚烤奶霜：嬌嫩的西柚加入茶棕色，像冬日中的一抹驕陽。

05赤茶烤奶霜：沉穩的赤茶紅棕色，一擦就有掩蓋不住的超強氣場。

Maybelline媚比琳煙燻柔霧奶霜唇膏新色

媚比琳「小煙管」煙燻柔霧奶霜唇膏2022夏天推出後獲得無數好評，獨家柔霧塑型顯色科技，不僅讓唇妝告別掉漆，當中更添加輕盈顯色因子，塗抹於雙唇極顯色。

2023年1月乘勢再推6款煙燻裸木新色，以溫柔木質色為基調，調入輕盈的「煙燻感灰調」，展現率性優雅感。

全新六色為：

#288煙燻烏木紅：以高級感烏木紅棕為主調，沉穩木色基調中揉合煙燻灰調，時髦爆棚。

#488煙燻冷杉粉：輕煙燻裸粉色給人仙氣繚繞的神秘感，在裸粉基調中調和一抹煙燻木棕調，讓裸粉色更百搭。

#888煙燻木琥珀：秋冬必備的琥珀奶咖，讓煙燻灰調平衡琥珀橘色的強烈張狂。

#988煙燻木薔薇：顯白優雅的薔薇花瓣色中微帶一點棕調，低調奢華中展現知性美感。

#1188煙燻木棉花：專為亞洲女孩而生，煙燻磚紅色調一抹就是好氣色。

#1288煙燻木肉桂：體現棕與紅的完美平衡，絕對是日常必備美色。

1028唇迷心竅潤萃唇膏



繼先前掀起搶貨熱潮的唇迷心竅好色唇膏、唇迷心竅好色唇釉後，1028唇妝系列2023年1月再推出「唇迷心竅潤萃唇膏」。

細緻奶霜質地中搭載多重植萃保濕因子，富含野芒果油、接骨木果萃取、六胜肽及玻尿酸等等，可加強塗起來的潤澤感。加上獨特高彩釋色配方，輕塗即完整覆蓋原生唇色，同時賦予高級感的水光發色，宛如在唇瓣上化為晶瑩琉璃光。雖然是水光妝效，不過這次搭配了獨家鎖色科技，塗起來更持久不沾染。

系列專為亞洲膚色特調六款襯膚色選，從蜜糖裸茶色、鮮嫩荔果色，以及榛果蜜紅色一應俱全，顏色分別為：

#501奶茶裸Nudie：奶油蜜糖裸茶色。

#502朝露粉Bloom：初露春暖草莓色。

#503鮮摘柚Coral：鮮榨多汁紅柚色。

#504落日棕Sunset：主打色，焦香榛果蜜紅色。

#505熟紅酒Marsala：熟成酒漬櫻桃色。

#506荔果粉Lychee：主打色，甜萃鮮嫩荔果色。

OPERA渲漾水色唇膏新色

OPERA渲漾水色唇膏上市以來都以襯托膚色、彰顯好氣色為人所知。零厚重的透澤感及輕抹顯色的配方，隨著唇溫及時間轉化，持續散發不同層次的綺麗色澤。

這次OPERA渲漾水色唇膏一口氣推出全新常態四色，取自然界中花卉與果實的大地深色，融合深邃的紅、棕與細微的沉黑色調，顯得更為大人感，同時也讓系列擴增至16色。

#11果紅：取自秋冬盛產期的無花果實成熟果肉的濃郁黯紅，帶有甜蜜的熟紅色及略微的紅棕調，展現內斂的自信魅力。

#12梅粉：取材自寒冬深梅的冷粉色系，具有細微青色調的別緻梅粉，一抹展現大人系的高冷氣質。

#13透褐：以細膩的淺米色及高穿透度的柔粉色，融合成最溫柔輕盈的杏仁奶棕。

#16純棕：調入更多的紅棕，若有似無的灰調，將磚紅色襯托更加深沉，高冷氣場一秒立現。向來以不挑膚好命色見稱的OPERA，透過獨特TINT及色感配方，高超的調色技巧，加以細微調整色相飽和、亮度對比及冷暖對比，使透亮的絢麗色澤隨著唇溫及既有唇色的色澤搭配之下，呈現自然明亮的絕美氣色。

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