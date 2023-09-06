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3招抵抗稀疏髮攻擊！水溫不過高、定期檢測都是關鍵

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記者李薇／台北報導

擁有豐盈的髮絲可以讓整體造型更加好看，沒有健康的秀髮，美感當然也會減分，所以定期呵護滋養非常重要，以下就盤點多個養護髮絲小誤區，要特別注意。

＃了解頭皮

一般人都會說臉蛋與頭皮都是同一張皮，但其實髮絲受到的環境、較明顯的毛孔與出汗出油，不是臉部肌膚偏乾、頭皮就會一樣，建議在保養之前，可以先做檢測，把頭皮更好的掌握清楚，才能更好的對症下藥進行保養。

＃水溫不過熱

多數的洗髮狀況，都會按照身體可以接受的範圍，來選擇適合的水溫，但其實頭皮建議不要過熱，這樣很容易會出現清潔過度的狀況，洗去太多可以保護的油脂，建議比較中涼的水溫即可，清潔乾淨就可以，不用手指搓揉摳傷頭皮。

＃一瓶洗到底

很多人都會一瓶洗髮精洗到完，但其實建議挑選一到兩瓶不同功能的洗髮產品，交互替換使用，可以根據當天不同的頭皮狀態，先用控油、隔天用保濕交互使用，這樣不會導致控油過度或是太過滋潤，導致髮絲扁塌，可以更溫和的調理髮肌狀態。

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＃嬌蘭 皇家蜂王乳雙導修護髮膜

▲嬌蘭,HAIR RITUEL,艾瑪絲,保養,頭髮,髮絲。（圖／品牌提供）

讓人用過就回不去的雙管質地，透過霜狀以及蜂蜜膠兩種不同材質設計，可以增進髮絲修護與潤澤，淡雅蜂蜜香味真的用完有夠療癒，搭配按摩可以讓頭皮跟心情整個放鬆，植萃角蛋白修護喚活髮絲光采狀態。

＃HAIR RITUEL 賦活重升水潤洗髮精

▲嬌蘭,HAIR RITUEL,艾瑪絲,保養,頭髮,髮絲。（圖／品牌提供）

延續品牌40年的植物美容學專業，HAIR RITUEL推出全新保濕潤澤洗髮精，特別針對受損或是緊繃不適的狀態，裡面添加德國洋甘菊、天然紅沒藥醇可立即舒緩頭皮問題，並且補充頭皮應該擁有的油脂與水分，打造輕盈豐厚的髮絲狀態。

＃艾瑪絲 草本強健養髮精華液EX

▲嬌蘭,HAIR RITUEL,艾瑪絲,保養,頭髮,髮絲。（圖／品牌提供）

想要擁有健康的頭髮，首先要有強健頭皮，建議在洗髮完之後，可以先用頭皮精華幫助頭皮滋養潤澤，就像是髮肌專屬的精華液一樣，可以儲備滿滿營養，裡面含有日本專利山葵根植萃成份，專為稀疏髮肌研發設計，從根源養出健康秀髮。

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關鍵字：

嬌蘭, HAIR RITUEL, 艾瑪絲, 保養, 頭髮, 髮絲

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