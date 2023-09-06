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麗晶之夜轉型午宴　入場門票千萬起跳迎200位貴客

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▲2023麗晶之夜轉型成午宴形式。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2023麗晶之夜轉型成午宴形式，串連品牌VIP服務，在櫃內提供下午茶茶點，更具私密感。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

麗晶精品年度重頭戲「麗晶之夜」今年轉型成午宴，在今（9／6）中午正式登場，搭配從上月29日開跑的「黃金週購物禮遇」檔期，預計20天可達到7億元的業績，麗晶精品表示目前已出現一張「破億元」大單，而今天進場的100位會員中，年消費都是千萬元起跳，其中還有5成是年消費達到5,000萬元的貴客，而將近25％受邀會員年齡才35歲上下。

▲2023麗晶之夜轉型成午宴形式。（圖／記者蔡惠如攝）

麗晶之夜今年一改晚宴形式、首度將活動移至中午舉辦，以「Enchanted Garden」為主題，將晶華酒店三樓宴會廳變身成為綠意盎然的花園，搭配大片大面落地窗，讓自然溫暖的陽光充滿會場，宴會中集結Bvlgari、Damiani、Chaumet、Cindy Chao the Art Jewel及Harry Winston五家總價值高達4億的珠寶展演。餐點則由「Impromptu by Pual Lee」、「Coast」、「Curious」及即將開幕「Circum-」四間餐廳主廚攜手掌杓。

▲2023麗晶之夜轉型成午宴形式。（圖／記者蔡惠如攝）

而品牌也祭出全台首次曝光的Damiani Absolute Special Classic絕對高級訂製珠寶系列「Absolute經典之花」、Chaumet全球唯一的新品、鑲嵌一顆重達50.61克拉澳洲黑蛋白石的Écorce 18K白金及玫瑰金項鍊，以及Harry Winston總重約92.09克拉的Lariat系列鑽石項鍊。

▲2023麗晶之夜轉型成午宴形式。（圖／記者蔡惠如攝）

晶華集團營運長吳偉正表示，開放國門並未對館內精品銷售造成影響，原因在於國際品牌旗下商品價格邁向全球統一化，台灣市場經過疫情期間的經營，在品牌端也能拿到特殊款式，去外國不一定買得到，麗晶精品主要以目的性消費顧客居多，主力在客戶長期的經營，對於會員喜愛的款式都很熟悉，相較於去國外買更有優勢，加上持續引進獨特餐飲，讓會員來訪能有更多元的體驗。

▲2023麗晶之夜轉型成午宴形式。（圖／記者蔡惠如攝）

吳偉正補充，今年麗晶之夜首度移至中午舉辦，反讓受邀請的會員出席率更高，而下午3點結束後還有20多個品牌，也準備邀請這些VIP至專櫃進行下午茶，提供更全面性的服務體驗，麗晶精品今年1至8月整體業績成長20%，預計應可達成全年70億元業績目標，本檔黃金週業績預計可達7億元，比去年業績5億元成長30%。

麗晶精品即起至9／17舉行「黃金週購物禮遇」，優惠期間消費2萬元起可享有5%的現金禮券回饋，消費5萬最高可享8%回饋，消費滿10萬、25萬及100萬元則可兌換滿額禮，包括Nachtmann日耳曼之光點心缽、Sisley黑玫瑰亮眼水凝精靈、寶格麗浪漫玫香女性淡香精以及台北晶華酒店住宿券等。

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

BELLAVITA從9／8至9／25期間舉辦周年慶回饋，活動期間當日消費累計達5萬元起，可兌換山口小鼎膾日式丼飯海鮮料理雙人套餐、侯布雄法式茶點沙龍雙人下午茶、平板電腦等贈品，或是166點至3500點不等的點數。另推出特定品牌單櫃累積消費滿20萬，即可回饋當櫃的酬賓券1萬元。

▲台北101周年慶,台北101購物中心,紀念熊。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101周年慶明開跑。

台北101購物中心從9／7至10／10期間，針對聯名卡與其他指定銀行信用卡、101 Pay祭出優惠回饋，聯名卡友全館指定消費單筆滿3,000元送300元、國際精品消費單筆滿8,000元送800元、珠寶腕錶與其他指定店單筆消費滿3萬元送1,800元。其他指定銀行信用卡、101 Pay全館指定消費單筆滿6,000元送600元、國際精品單筆消費滿15,000元送1,500元、珠寶腕錶與其他指定店單筆消費滿3萬元送1,500元。

關鍵字：

麗晶之夜, Enchanted Garden, 晶華酒店, 101, BELLAVITA

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