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你身邊會有多少人在守護你？選一巧克力甜點測人氣指數

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記者李薇／台北報導

你的人緣與外顯的個性你知道有多少嗎？是不是常常覺得自己好像沒有魅力，無法吸引到適合的異性呢？以下這個心理測驗就可以發現你身邊有多少人在默默守護你，超準分析你的個性與狀態。

Ｑ：以下四款巧克力甜點，選擇一個你最喜歡的口味？

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／翻攝自小紅書）

A.

你的身邊會有一個人一直默默守護你，你個性屬於不跟人爭搶的類型，不擅長鬥爭，覺得只要做好自己的事情就夠，也不用要求太高，所以身邊一直都會有很欣賞你個性的人存在，同時也是跟你觀念很類似的人，才會相互吸引，甚至很有機會是知心的朋友。

B.

你的身邊會有兩個人默默的守護你，你的個性大大方方、不拘小節，人際關係一直都很不錯，身邊總是有不少愛護你的人，只是他們喜歡默默守護，不想要被發現，圍繞你這顆小太陽，他們都會感受到溫暖快樂。

C.

你的個性屬於害羞靦腆的性格，常常不怎麼說話，社交能力也不是很強的人，但卻會有一個人真心始終愛著這樣的你，因為你心思細膩又常常以真誠待人，相當體貼，所以真愛會願意一直在身邊守候，等待你的回應。

D.

你的身邊會有很多異性守護，你的人緣非常好，算是人見人愛的類型，不管是同性或是異性都一直很受到關注，因為你總是可以給身邊的人帶來滿滿歡樂，大家都會願意跟你相處，喜歡你這種積極正向的態度。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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