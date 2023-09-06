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許光漢在首爾當白馬王子！Rosé性感大秀直角肩變湖中女神

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記者李薇／台北報導

演員許光漢因《想見你》在南韓爆紅，人氣超高，細緻精巧的高顏值，成為不少韓妞心中的夢幻男神，最近更是受邀出席雪花秀活動，一襲白色西裝搭配胸針，展現出高貴「白馬王子」氣質，讓粉絲大呼「太帥了」！

雪花秀可謂是韓國代言人的天花板，包括宋慧喬、Rosé等等，這次更是擴大到台灣，找了許光漢出席活動，可以說是相當少見的大突破，當然也少不了南韓大咖藝人，包括：奧斯卡影后尹汝貞、青龍獎新人男演員的劉台午等，都是受邀賓客。 

一般人對於雪花秀的印象就是人蔘萃取的精純成分乳霜，但在母集團愛茉莉太平洋裡面，它可以說是整個集團起家的創始品牌，最早由現任董事長徐慶培的祖母以手工山茶花油為發想，父親則接續祖母把美發揚光大的理念，研發出「ABC人蔘霜」，直到現在成為雪花秀經典人蔘霜的前身。

所以在雪花秀創立之初，一直都是用好的產品說話，對於代言人可以說是慎選再慎選，因其乘載了截然不同的品牌意義在裡面，從活動名單的挑選、成分的精純淬煉、瓶器設計包裝，都是運用萬中選一的精神，在製作每一次的產品跟活動發想。

由此可見許光漢在南韓的爆紅程度，已經受到頂級品牌的重視，其影響力之大，難怪可以與奧斯卡影后、青龍獎演員一同出席，也是持續深耕台灣市場的關鍵。

▲資生堂。（圖／品牌提供）

提及最近大咖藝人代言的品牌，日系資生堂也找來好萊塢巨星安海瑟薇，成為全新激抗痕系列全球代言人，不只是把腳步放在日本，更是放眼全球的保養市場，再次轟動整個保養圈，讓國際櫃拓展的視野更加廣闊。

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關鍵字：

雪花秀, 資生堂, 國際櫃, 保養, 想見你, Rosé

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