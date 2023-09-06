林志玲包一整套珍珠送老公　「但我的珠寶自己選」

▲林志玲佩戴TASAKI Waterfall系列高級珠寶亮相，珍珠鑽石項鍊4,240,000元，耳環2,820,000元。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲今出席TASAKI Atelier系列高級訂製珠寶展，佩戴總值逾700萬元的瀑布概念Waterfall珍珠項鍊與耳環亮相，她透露喜歡珍珠多年，結婚當天的白紗便是以珍珠作點綴，當時也戴TASAKI珍珠耳環見證她的重要時刻，是否會期待老公AKIRA買珠寶給驚喜？她說：「我會自己選，比較知道自己想要什麼。」





▲林志玲喜歡珍珠，結婚時的白紗與耳環都是珍珠。（圖／記者徐文彬攝）

近年來珍珠設計越來越時髦，且突破性別框架，男女皆宜，林志玲相中TASAKI danger horn系列，大器說要包整套送愛戴飾品的老公。她表示婚後百分百投入家庭，但若有公益活動邀約，或她能帶給大家一絲絲溫暖，她還是很樂意出現在大家眼前，並表示離政治很遙遠，心願和大眾一樣健康、快樂與和平，代表擔任郭台銘副手「最美副總統」機會渺茫。

今林志玲所戴的TASAKI Atelier系列高級珠寶，是以瀑布為設計靈感的Waterfall珍珠鑽石項鍊與耳環，流蘇式的設計隨著她的律動輕盈擺盪，相當吸睛；同場展出的繽紛之作Ore系列珠寶，受火山爆發磅礡景象啟發，採用火蛋白石、坦桑石、帕拉伊巴碧璽等彩寶搭配珍珠，如岩漿噴發的奔放線條構成一片燦爛。





▲TASAKI Atelier_Ore項鍊鑲嵌珍珠、黃鑽、火蛋白石、坦桑石、碧璽、榍石、粉紅碧璽、帕拉伊巴碧璽、藍寶石、翠榴石、錳鋁榴石，16,900,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

珍珠源自大海，養殖的網籠成為TASAKI靈感來源，創作方框造型的Linkage系列項鍊與戒指，方框對角處各鑲嵌珍珠與彩色寶石，別具個性；而海洋與天空的湛藍色，由高等級的綠松石作為Radiant戒指與夾式耳環主角，環繞一圈美鑽與帕拉伊巴碧璽襯托土耳其藍色調，迷人極了。





▲TASAKI Atelier_Ore夾式耳環右耳款，993,000元。

▲TASAKI Linkage項鍊18K白金與18K櫻花金鑲嵌阿古屋珍珠、鑽石、彩色剛玉14,100,000元，海藍寶石戒指593,000元。





▲模特兒佩戴TASAKI Radiant綠松石戒指3,940,000元，鑲嵌綠松石、鑽石、珍珠與帕拉伊巴碧璽耳環3,680,000元。

優雅又有個性的珍珠深深吸引林志玲外，她也是浪琴表（Longines）擁護者，從2005年起與品牌合作再晉身為代言人，她所收藏的每一只錶與古董懷錶，都見證她18年來的蛻變，結婚時也收到品牌特製錶款，意義非凡。





▲林志玲擔任浪琴表代言人長達18年。（圖／記者黃克翔攝）