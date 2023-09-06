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全台首間「夜暮藍」星巴克在彰化　葡萄藤意象打造獨特建築

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▲星巴克位於彰化溪湖鎮首家獨立店開幕。（圖／品牌提供）

▲星巴克位於彰化溪湖鎮首家獨立店開幕，以夜幕藍打造沈穩氣息。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克位於彰化溪湖鎮首家獨立店門店今（9／6）對外開幕，店內罕見地採用「夜幕藍」，搭配原木風格打造沈穩靜謐的舒適空間，黑色樓梯搭配雅緻燈光，讓白天跟夜晚一樣迷人，門市建築外觀還與當地著名的葡萄農業做連結，採用大片木材象徵葡萄架作為立面，並延伸到室內一氣呵成。

▲星巴克位於彰化溪湖鎮首家獨立店開幕。（圖／品牌提供）

星巴克彰化溪湖門市位於台19線的東環路上與文東街的角地處，門市外觀設計靈感來自當地著名的葡萄農業、與咖啡莊園關聯作為連結，融合咖啡果實與葡萄樹元素，以葡萄枝幹生長的連接，呈現外部和內部之間共享的設計語言。

▲星巴克位於彰化溪湖鎮首家獨立店開幕。（圖／品牌提供）

室內整體設計以幕夜藍為主，搭配中性柚木色木質家飾，展現出舒適而沈靜的空間感受，延續葡萄藤架意象，吧檯上方採用木作柵欄造型，牆面使用色彩鮮明的咖啡果實為主題，巧妙呈現咖啡與葡萄，經歷成熟成長過程帶來的不同變化，擁有與其他們是不同的葡萄莊園意象。

▲星巴克位於彰化溪湖鎮首家獨立店開幕。（圖／品牌提供）

▲星巴克位於彰化溪湖鎮首家獨立店開幕。（圖／品牌提供）

因應彰化溪湖門市開幕，也特別推出具有葡萄意象「綺麗鱗片玻璃杯」，杯體採用特殊拉膏工藝、手工繪製以帶出立體感，把手以淺紫色噴色，杯身綴以真金花紙與閃粉花紙，一方面呈現星巴克女神魚尾鱗片的意象，一方面也象徵葡萄果實纍纍的在地文化特色，10／3前當日單筆消費滿800元，可獲得星巴克摺疊餐墊；消費滿3,000元可獲星巴克多功能摺疊桌。

▲星巴克位於彰化溪湖鎮首家獨立店開幕。（圖／品牌提供）

信義區出現摩洛哥花園，西亞與北非特色建築彷彿一秒到國外！BELLAVITA寶麗廣塲為迎接周年慶檔期到來，精心佈置自家中庭，邀請民眾一同來體驗異國風情，走進城門後像是置身北非街頭，滿滿阿拉丁童話中的美麗織毯讓整體氣氛風情萬種，寶麗奇幻沙漠造景即起開放至10／2。

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA中庭出現滿滿中亞風情的北非花園。（圖／業者提供）

BELLAVITA迎來14周年慶，以「A whole new world」的心情讓民眾一起乘著魔毯，解鎖奇幻寶麗古城，場景包括用有各式店鋪、人聲鼎沸的市集，細膩的手工藝品、魔毯和燈飾，或是各種異國香料及蔬果都有滿滿異國風，加上西亞與北非的特色建築、遊牧民族以木頭搭建的帳篷，都是在沙漠地區經典的文化象徵，甚至還有一隻駱駝坐鎮景內。

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA北非花園。（圖／業者提供）

古宅後院也特別規劃了露天咖啡座位區，讓民眾能慢下腳步、沉浸在這座古城裡的多元文化和繽紛色彩氛圍中，營造屬於你的一千零一夜打卡照。周年慶活動期間在1F中庭拍下與奇幻沙漠的美照，追蹤BELLAVITA粉絲專頁，並將照片上傳至個人臉書或IG並打卡「BELLAVITA」，即可至B1客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券，每日限量10份。

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