胡宇威示範J.LINDEBERG秋冬時尚機能穿搭！老錢風正裝、JL數碼印花品味升級

時尚中心 ／台北報導

瑞典設計師品牌J.LINDEBERG以機能性和時尚感聞名，最新2023秋冬系列邀請品牌大使胡宇威演繹新裝，親自講解他的「老錢風」（Old Money）穿搭重點單品，以J.LINDEBERG手寫Logo設計緹花羊毛獵裝散發紳士氣息，本季更帶來「JL數碼、律動沙塵」新設計語彙，成為質感與舒適度結合的全新選擇。

▲J.LINDEBERG品牌大使胡宇威演繹系列標誌性單品JL Logo緹花羊毛獵裝 。（圖／品牌提供）

胡宇威QA環節

Q1：對於J.LINDEBERG哪個系列最驚豔?

最近看到J.LINDEBERG全球品牌大使 Viktor Hovland今年獲得BMW的冠軍賽，還蠻驚豔的，剛好穿到我喜歡的系列，看起來很漂亮。JL 的Bridge融合時尚都很明亮，在球場上不只要舒適，還是要打扮一下。

Q2：讓老婆選她會喜歡哪件？

我覺得她會喜歡女生款的系列，我也有慢慢教她高爾夫技巧、開始打，老婆也蠻喜歡高爾夫也覺得是個蠻好的互動，之後如果要認真打，我就會開始推薦一些衣服給她。

Q3：登記結婚後兩人相處有沒有什麼不一樣？

掛在嘴邊的老婆、老公這個還是沒有這麼習慣，我們已經習慣彼此存在的感覺還是很相親相愛。

▲胡宇威穿著 JL Bridge數碼印花Polo衫$4,980，搭配超透氣細格織紋球褲$6,680。（圖／品牌提供）

J.LINDEBERG 2023秋冬系列之中，將正裝風潮全新升級，出現了「權力休閒」（power casual）或「Sartorial經典裁縫」的混合風格，系列經典造型中，特別與義大利知名緹花面料廠Alibi s.r.l合作打造緹花面料，品牌大使胡宇威演繹滿版J.LINDEBERG手寫Logo設計的羊毛獵裝，彰顯濃濃紳士氣息，他則說質感與機能兼具的西裝與獵裝，就是他心目中理想的時裝輪廓。

▲胡宇威穿著JL機能防潑水休閒獵裝$16,980、流沙迷彩印花襯衫$6,980、經典立體神奇長褲$7,480、時尚雙面用皮帶4,980。（圖／品牌提供）

J.LINDEBERG亦將沙丘、山川湖泊等風貌融匯到設計語言中，Golf系列與時裝系列共同運用「鑽石幾何」、「Bridge數碼」與「流沙迷彩」等印花，季節調色盤上則有鮮豔飽和的藍、綠、紅、橘等色彩，結合透氣快乾材質、人體工學立體織面料、專業核心控溫面料等，有助於運動場上的極致表現。胡宇威示範數碼印花Polo衫搭配透氣細格織紋球褲，輕鬆體現JL Bridge的經典風貌，帶來視覺上的振奮。





▲（右）模特兒演繹JL律動橋型機能防曬衣$3,980、透氣涼感針織短裙$6,380。（圖／品牌提供）

女士Golf系列則另推出獨有的「雲律動」系列，時下最熱門的多巴胺色系中，薰衣草紫搭配白色律動橋形印花與黑色色塊設計，全新定義運動休閒穿著。J.LINDEBERG9月將陸續於台北忠孝Sogo百貨與新光三越信義新天地A8館開出「全台首家運動概念店」與「全台首家時尚概念店」，打造完整購物體驗。同時，即日起至10/4止，兩間全新據點推出限期優惠，Fashion系列全面8折、Golf系列全面85折，滿額再享有品牌好禮，數量有限送完為止！





