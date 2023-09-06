新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運　3大亮點搶先看

▲新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運。（圖／翻攝新光三越官網）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣最大連鎖百貨新光三越、首進東區商圈門市「DIAMOND TOWERS」確定在9／16正式對外試營運啦！結合該建築鑽石般的外觀，以不到5千坪面積，打造出集結時尚購物與精緻餐飲的新地標，有一半以上品牌是台灣獨家，以及網美級咖啡廳與精緻風餐廳，呈現出東區商圈的新面貌，3大亮點Get起來！

鑽石立面打造日系精緻感

改建正義國宅的DIAMOND TOWERS，最顯眼的地方就在於面向忠孝東路的建築立面，採用鑽石橫切面般的玻璃帷幕，為整棟建築打造獨特亮點，出自於建築師丹下憲孝的設計，讓3棟拔地而起的大樓成為該區最醒目建築，而位於建築下方4層樓同樣也有美麗切面，讓陽光灑落室內，營造出更有質感的空間，兩側也有大片落地窗，加上一樓全透視的空間，整棟建築像是漂浮在半空一般輕盈，光外觀就很值得狂拍一波。

層層都有話題咖啡廳

DIAMOND TOWERS的招商與設計概念，就是以「台北最時髦的社交中心」打造，除了獨家潮流物販可買，更是周邊居民的生活場域，層層都有咖啡廳，民眾可找到冠軍咖啡、精緻法式甜點等應有盡有，無論何時都能享受悠閒時光，據悉將進駐興波咖啡、勺日旗下打造的最新店與韓系咖啡店。

頂級餐飲板前燒肉、fine dinnig都吃得到

能進駐空間有限的DIAMOND TOWERS餐飲，自然都有兩把刷子，之前曝光的二星米其林餐廳RAW前主廚黃以倫，全新餐廳Restaurant A就座落於此，初魚也將在館內推出旗下最頂級的新品牌的無菜單日料，以及米其林綠星蔬食餐廳小小樹食旗下新店。

DIAMOND TOWERS主力客層放在時尚、潮流的高端年輕族群，進駐Dior、Burberry等精品，並以「頂級香氛品牌」做主打，如法國皇室御用香氛品牌Trudon首間百貨專櫃等，且強調要做居家香氛天花板，與旁邊以美妝見長的SOGO忠孝館做出區隔，其他還有化妝品、設計師服飾、潮流商品、餐廳與超市，零售部分佔75%、餐飲則佔25%，將會有一半的比例都是獨家品牌跟現有品牌的獨家系列。