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賈靜雯「乘風破浪」美出新高度　自曝肌膚香到女兒見到都狂親

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▲▼賈靜雯自曝肌膚香到女兒見到都狂親。（圖／翻攝自FB/賈靜雯、品牌提供）

48歲賈靜雯駐顏有術。（圖／翻攝自FB/賈靜雯、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女生都希望可以看起來更年輕，48歲賈靜雯今（9/6）以保養大使之姿，現身迪奧精萃再生系列發表會，分享自己的駐顏秘訣，笑稱在高壓的「乘風破浪」之下體重掉了不少，但膚況仍處於平衡狀態，全靠用對保養品幫了大忙。

▲▼賈靜雯DIOR。（圖／翻攝自fb/賈靜雯）

▲她自爆小女兒波妞最愛漂亮。

她分享自己平時用迪奧保養時，療癒的玫瑰香味讓女兒會不停親她，也會趁她不注意時，偷偷抹她的保養品，但她認為從小給予女兒們美的灌輸和保養概念也是一件好事。

▲▼賈靜雯DIOR。（圖／翻攝自fb/賈靜雯）

▲賈靜雯在《乘風破浪》中，載歌載舞讓人驚艷。

聊到日常保養，她有一個221的保養口訣，以半張臉為單位，會先按兩下小粉鑽精華，接著再按2下萃再生玫瑰源萃，最後再使用一勺乳霜包覆肌膚，她笑言這樣的用法，讓她成為保養空瓶富翁。除了隔天起床覺得臉上有光外，就連貼身化妝師也直誇她肌膚變好，上妝後的肌膚更為貼妝。

▲▼賈靜雯DIOR。（圖／翻攝自fb/賈靜雯）

▲在高壓節目錄製下，也和眾女星成為好友。

她也分享，女生大多都會是承受壓抑和心理狀態，如果心理沒有很健康，外在就很容易顯現出來，想要維持身心健康平衡，建議多去找自己喜歡的事情做，女生不要孤單，有時間可以多和朋友接觸，她也以自己為例，平時因為工作和女兒相處時間不多，只要和女兒一起就是她的充電時間，平時也盡量保持運動好習慣，不管是拉筋也好，去健身房也好，自己目前最喜歡的是瑜珈和皮拉提斯。

關鍵字：

DIOR, 賈靜雯, 保養, 逆齡

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