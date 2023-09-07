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想當明星或富豪？超準心測「體驗哪種人生」看出你最陰暗的一面

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@netflixkr

大部分人都習慣只對他人展現出成功、美好的部分，而把自己比較陰暗的一面藏起來，藏久了可能連自己都不太暸解。近來《小紅書》上就有個很夯的心理測驗，選擇一個你最想要體驗的人生，就能快速測出你靈魂深處最陰暗的一面是什麼。

▲▼ 超準心測「體驗哪種人生」 。（圖／翻攝ＩＧ）

Q：如果你有一個體驗人生的機會，你會選擇體驗以下哪種人生？

1.成為萬眾矚目的明星

2.成為揮金如土的富豪

3.成為有權有勢的掌權者

4.成為桃花滿天下的風流人士

＊分割線下有解析＊

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1.成為萬眾矚目的明星：精神和物質上的矛盾

選擇這個選項的你，靈魂深處最陰暗的一面就是在精神上和物質上都非常的矛盾，你希望自己能盡情追求藝術或理想，但同時對於現實生活中的物質享受又無法拋棄。你的內心看透了這個世界的愛恨離別，只想找到生活意義的滿足與安逸。

2.成為揮金如土的富豪：對於大喜大悲的無動於衷

選擇成為富豪的你，其實內心希望自己能存在於非常陽光開朗的環境中，對任何人都能很真誠。但你靈魂深處最陰暗的一面，就是對於他人、甚至是自己的「大喜大悲」都很無動於衷，你非常的現實，執著於追求現實生活的目標，不會、也無法停下前進的腳步。

3.成為有權有勢的掌權者：害怕爾虞我詐的情況

你靈魂深處最陰暗的一面，其實就是害怕爾虞我詐、勾心鬥角的情況。你覺得與人相處時就要隨時打起十二分精神來戒備，而如果對方不能滿足你對單純美好的期待，這個人在你心裡的整體形象就會崩塌，使得你畏懼和別人來往、互動。也因此你一直想要找到現實世界和自己幻想的虛擬世界的平衡。

4.成為桃花滿天下的風流人士：悲觀和迷惘

在你內心深處，大家看不到的陰暗一面其實就是你的悲觀和迷惘。在大多數情況下，你都會展現出自己是一個樂觀主義者的樣子，總是帶著親切、熱情的笑容面對別人，但其實你是很容易悲觀且常會覺得很迷惘的人，而實際上很多人也會覺得對你的了解並沒有特別的深刻，都是比較浮於表面的。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 陰暗一面

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