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車銀優合體宋慧喬被讚「貴族姊弟」　貴公子狂撈時尚財

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▲▼車銀優 。（圖／翻攝IG）

▲車銀優（左）與宋慧喬受邀到新加坡為CHAUMET快閃店揭幕。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優不僅臉蛋俊俏，183公分的他也是天生衣架子，在時尚圈人氣很旺，近日他以CHAUMET品牌之友身分，受邀到新加坡為快閃店揭幕，同場還有品牌大使宋慧喬，兩人繼6月在巴黎同框後再度為CHAUMET站台，俊男美女組合讓粉絲狂讚「貴族姊弟合體了」。

▲▼車銀優 。（圖／翻攝IG）

▲車銀優（左）6月時與宋慧喬一起到巴黎參加CHAUMET高級珠寶展，合體拍照被譽為「貴族姊弟」。（圖／翻攝Chaumet IG）

宋慧喬與車銀優被暱稱為「貴族姊弟」，源起自兩人6月參加CHAUMET於巴黎城堡Château de Bagatelle舉辦Le Jardin de Chaumet高級珠寶發表會，兩人盛裝又搭配高級珠寶不僅貴氣也流露好氣質；近日再為品牌於新加坡快閃店開幕合體，宋慧喬以一襲水藍色長袖小洋裝配長項鍊優雅亮相，車銀優則化身為貴公子，疊搭CHAUMET項鍊與標誌性的蜜蜂胸針。

▲▼車銀優 。（圖／翻攝IG）

▲車銀優疊搭CHAUMET項鍊並別上蜜蜂胸針，流露貴公子氣息。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）

車銀優不僅受珠寶品牌青睞，也與時尚品牌密切合作，上周受Dior之邀參加南韓聖水洞Dior概念店揭開Lady Dior Celebration展覽序曲，巧的是當天畫著「吸血鬼妝容」配帥氣褲裝的韓韶禧，與他同為服飾品牌GIORDANO佐丹奴南韓最新廣告主角，兩人共同拍攝宛如演出一齣青春校園偶像劇。

▲▼車銀優 。（圖／翻攝IG）

▲車銀優上周參加Dior於南韓舉辦的活動。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）

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關鍵字：

車銀優, Chaumet, Dior, 宋慧喬

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