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冷戰絕不低頭「星座Top 4」　要金牛認錯比登天還難！

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▲▼冷戰星座top4。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲金牛座的牛脾氣，一冷戰起來誰都沒他拿辦法。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

情侶交往或朋友相處難免會有意見不合的時候，有時候累積久了又不解決，很可能就會開始冷戰，但有的星座討厭冷戰，死都要找另一半溝通，但有另一種就是冷到底，即便是自己錯也不會低頭，看看有誰上榜了。

▲▼冷戰星座top4。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#獅子座

獅子座脾氣來得快也去得快，直來直往的他們根本忍不住情緒，一般狀況下不會陷入冷戰之中，若真的到了冷戰階段，代表他個人覺得問題有點大了，這時候建議趕快先放下身段和他們好好溝通，否則時間久了，感情放著放著就涼了。

▲▼冷戰星座top4。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#金牛座

金牛座也是很耐忍的星座之一，只要不踩到他們的底線，他們的包容度極強，即便總是吃虧也不求回報，所以能把他們惹火到冷戰這一步，代表他已經忍無可忍，這時候建議開誠佈公地聊一聊，有錯就把話說開吧，要金牛先低頭真的比登天還難。

▲▼冷戰星座top4。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#摩羯座

摩羯喜歡活在自己的舒適圈中，喜歡與世無爭的感覺，也時候即便惹到他，他也會睜一隻眼閉一隻眼，心中很多不舒服都會先試著自己消化，但是等他想通要和你對著幹的話，絕對是位可敬的對手，冷戰就會和對方徹底隔離，請做好斷交或是分手的打算。

▲▼冷戰星座top4。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#巨蟹座

巨蟹座喜歡和不熟的人維持著安全距離，但有時外表看似溫和，但其實內心有自己的小世界，只有他的好朋友才知道他的真面目，發起脾氣來個性很扭，但在外人面前看起來溫和好相處，有時候忍久了會內傷，如果真的把他惹惱，永遠不和你說話都有可能。

關鍵字：

冷戰, 星座排行榜

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