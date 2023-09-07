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2000元收藏泡泡瑪特MOLLY金片！　串飾表情萌翻

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▲▼ 泡泡瑪特MOLLY聯名款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲點睛品X泡泡瑪特MOLLY旋轉木馬黃金金片，旋轉咖啡杯黃金金片，甜酷女孩黃金金片各2,000元。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

在玩具界享有盛名的泡泡瑪特MOLLY擁有不少粉絲，公仔、盲盒都是收藏家們的心頭好，尤其是特殊聯名款式，經常引起熱烈搶購，看準其高人氣，珠寶品牌點睛品與POP MART合作，以俏皮小畫家MOLLY的形象搭配遊樂園主題推出聯名金飾，2,000元便能收藏足金金片。

▲▼ 泡泡瑪特MOLLY聯名款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲點睛品X泡泡瑪特MOLLY 皇冠格桑花黃金金片，2,000元。

▲▼ 泡泡瑪特MOLLY聯名款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲點睛品X泡泡瑪特MOLLY 皇冠足金串飾配皮繩，6,600元。

2,000元的足金金片堪稱進入黃金世界的最佳入門選擇，點睛品運用拋光、彩繪塗層、噴砂等多種工藝，於金片上展現MOLLY可愛形象，分別有她乘著旋轉咖啡杯或旋轉木馬的圖案，或是戴著派對帽、手持彩色氣球的歡樂模樣等彩繪金片款式；品牌同時推出以無氰硬金電鑄工藝打造的足金串飾，結合拋光、噴砂等多種工藝，細膩呈現MOLLY睫毛、捲髮等細節，可愛又倔強的表情活靈活現。

▲▼ 泡泡瑪特MOLLY聯名款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲點睛品X泡泡瑪特MOLLY 派對帽女孩足金串飾，6,600元。

日本服飾品牌UNIQLO也與泡泡瑪特MOLLY聯名推出UT系列，在T恤上展現MOLLY溜冰、飛盤、潛水和瑜伽等多采多姿的生活，配上繽紛色彩，洋溢青春氣息，讓忠實粉絲不僅能收藏公仔、戴上金飾，還能把超萌MOLLY穿著走。

▲▼ 泡泡瑪特MOLLY聯名款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 泡泡瑪特MOLLY聯名款 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲UNIQLO也與泡泡瑪特MOLLY聯名推出UT系列。（圖／翻攝UNIQLO官網）

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關鍵字：

泡泡瑪特MOLLY, 點睛品, UNIQLO

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