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換季到「乾燥性皮膚炎」暴增！皮膚科醫師教選保濕乳　終結乾癢敏弱

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▲▼ 乾燥性皮膚炎暴增！皮膚科醫師教改善法。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教改善換季乾癢敏弱狀態，從挑對保濕修護乳開始。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@ahc.offcial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

隨著換季時刻到來，急遽變化的溫差，引發肌膚乾癢、脫屑、敏感等脆弱問題，甚至不少民眾出現「乾燥性皮膚炎」！皮膚專科醫師翁子玉就指出，近期乾癢患者人數大幅飆升！她也提醒，氣候變化，導致肌膚乾燥缺水、屏障受損與微生態失衡，「出現乾癢、脫屑、敏感等『乾燥性皮膚炎』，如不及時修護，將進一步引發長期乾癢、皮膚濕疹，甚至形成龜裂與傷口的易受損肌問題」。


想改善乾癢脫屑、敏感等肌膚狀況，並避免進一步惡化，翁醫師建議平時使用含有如B3、維他命E等溫和保濕成分的乳液或乳霜，給予皮膚充分補水、鎖水，即時修護受損，同時避免接觸致敏香料、防腐劑等可能致敏疑慮成分，從根本終結乾敏脆弱，超前預防「長期乾癢危肌」，給予肌膚持久的防禦力。


近期3大人氣醫美品牌就陸續推出超強保濕修護乳液乳霜新品，溫和成份和使用感是基本，更能為肌膚最好保濕鎖水、修護舒緩，有效改善肌膚問題，根本是人人必備的換季保養神器。

▲▼ 乾燥性皮膚炎暴增！皮膚科醫師教改善法。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲貝膚黛瑪 舒益B3彈潤修護輕乳霜，500ml，NT$850。

貝膚黛瑪專為醫學中心使用、針對異位性及乾癢肌研發的舒益修護精華乳，長年來都廣受皮膚科與兒科醫師推薦。今年為解決一般消費者乾燥缺水問題，推出「舒益B3彈潤修護輕乳霜」，延續AD舒益系列，專為異位性、乾癢肌研發理念，運用全球首創B3複合彈潤緊實因子和肌膚仿生修護專利DAF™，使肌膚微生態平衡，減少乾癢脫屑，搭配維他命E、天然海藻精華等成分，一瓶就有舒緩乾癢、修護屏障、長效保濕、彈潤緊實、平滑細緻、滋潤柔嫩、均勻透亮7效，終結反覆乾癢。

▲▼ 乾燥性皮膚炎暴增！皮膚科醫師教改善法。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲一理潤 舒敏集中修護霜，200ml，NT$800。

韓國熱銷舒敏保濕品牌ILLIYOON一理潤，結合皮膚科學和傳統韓方藥材，溫和有效地改善敏感肌常見困擾，更能保護孩童脆弱的肌膚，全家大小都能使用的特性，受到不少媽媽熱愛。明星商品「舒敏集中修護霜」以居家調理型保養為核心，獨創「植萃神經醯胺™」搭配專利「神經醯胺複合膠囊™」，能穩定緩解皮膚乾燥引起的搔癢不適感，有效強化肌膚屏障，維持肌膚鎖水能力，並滋潤肌膚、強化護理效果。

▲▼ 乾燥性皮膚炎暴增！皮膚科醫師教改善法。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲TAKAMI 角質道身體凝霜，200g，NT$2,030。

源自日本醫美皮膚科權威的保養品牌TAKAMI，今年9月終於帶著全日本銷售第一的保養精華「小藍瓶」正式登台。除了高人氣的臉部保養系列，專為身體肌膚而研發、將角質道概念運用於身體保養的「角質道身體凝霜」也獲得不少粉絲默默愛用。擁有不黏膩的精華凝膠質地，兼具改善粗糙、滋潤乾燥、明亮膚色等多元效果，一瓶就能滿足臉部以外每寸肌膚的護養需求，使身體肌膚重 現光滑亮麗美感。
 

關鍵字：

保養, 護膚, 換季, 乾癢, 乾燥性皮膚炎, 脫屑, 敏感肌, 敏弱, 乳液, 乳霜, 身體乳, 皮膚科醫師, 醫生

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