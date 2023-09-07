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風・Luxury／Swatch聯名傳奇潛水錶再掀熱潮　最夯是無輻射標誌款

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▲▼ Swatch X Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain與Swatch聯手推出Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕錶INDIAN OCEAN款（左）13,000元，黑色錶為Blancpain經典五十噚腕錶。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯手推出只在滿月打造秒針的MoonSwatch Moonshine™ Gold錶的排隊潮未歇，又與同集團的名錶品牌Blancpain（寶珀）聯名，今公布攜手創作的5款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶，分別以太平洋、大西洋、印度洋、北極洋和南極洋五大洋為主題，融入Blancpain經典潛水錶「五十噚」Fifty Fathoms特色，定價13,000元，9月9日於台北101專賣店與西門形象店開賣，勢必又要引發搶購潮，而討論度最高是有無輻射標誌的ARCTIC OCEAN北極洋錶款。

▲▼ Swatch X Blancpain 。（圖／公關照）

▲Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕錶ARCTIC OCEAN款，13,000元。

Blancpain 1953年問世的五十噚錶在鐘錶史上佔據重要地位，因是第一款制定出現代潛水規格、也是歷史上首款真正的潛水腕錶，今年歡慶70周年，與Swatch聯手別具意義，而Swatch也以自家SCUBA潛水錶系列為藍本，搭載首款也是唯一一款全自動化生產的機械機芯SISTEM51，自動盤上印有五大洋中發現色彩斑斕的軟體生物裸鰓類圖案。

▲▼ Swatch X Blancpain 。（圖／公關照）

▲Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕錶PACIFIC OCEAN款，13,000元。

Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶各個是漸變色面盤，Swatch針對Blancpain五十噚錶的愛好者，在錶面注入驚喜，最具話題性是在ARCTIC OCEAN北極洋錶款上印有著名的「NORADIATIONS」無輻射標誌，是五十噚錶收藏家夢寐以求的設計；ANTARCTIC OCEAN南極洋錶款則搭配一個能夠偵測是否進水的圓形濕度指示計，向Blancpain傳奇錶款致敬。5款未限量的聯名錶均搭配以海洋回收漁網製成的NATO錶帶，9日起於指定店販售，每人限購一只。

▲▼ Swatch X Blancpain 。（圖／公關照）

▲Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕錶ATLANTIC OCEAN款，13,000元。

▲▼ Swatch X Blancpain 。（圖／公關照）

▲Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms腕錶ANTARCTIC OCEAN款，13,000元。

CASIO強悍錶款G-SHOCK也經常跨界聯名予錶迷耳目一新感受，今年更拓展生活用品市場，推出非腕錶類的生活風格支線CASIO「G-SHOCK PRODUCTS」，發表具G-SHOCK元素的服裝、配飾，近期發布的第二波新品中，包括與美國西雅圖MiiR合作打造聯名隨行杯與保溫瓶，讓品牌精神融入日常之中。

▲▼ Swatch X Blancpain 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK PRODUCTS以ICON SUMMER COLLECTION 為主題推出服裝，以及與美國西雅圖MiiR合作打造聯名隨行杯與保溫瓶。（圖／G-SHOCK提供）

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關鍵字：

風Luxury, Swatch, Blacpain, CASIO, G-SHOCK

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