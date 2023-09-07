主打「完美還原」炸物酥脆美味　象印STAN.烘烤微波爐登台

▲象印STAN.烘烤微波爐在台開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期日本美型家電持續攻台，準備讓民眾秋冬在家端出好菜，象印旗下美型產品線STAN.，日前在台發表新品「烘烤微波爐」，延續該系列低調簡約的設計風格，採用相同黑色系外觀，在同一台產品內提供烤箱、微波爐功能，此外還主打完美還原炸物的酥脆美味，讓喜好吃炸的消費者能充分利用一下。

台灣消費者都已經非常熟悉的日本品牌象印，近幾年推出旗下的美型家電STAN.系列，受到不少年輕族群支持，簡單俐落外型加上易上手的操作，用不打擾居家氣氛的方式融入生活空間，近期在台灣推出去年9月在日本上市後賣出近8萬台的「烘烤微波爐」，提供廚房空間有限的消費者新選擇。

STAN.烘烤微波爐主打獨家加熱技術，包括業界首創「全方位加熱空中微波」、「至食物核心微波燒烤」、「炸物酥脆微波」三大功能，號稱可解決所有以往微波加熱烹調痛點，空中微波模式概念是將多功調理盆放入方盤下軌道固定位置，用紅外線感知器準確檢測食物溫度，讓食材懸浮後使微波能量平均分散，從各個角度進行全方位加熱。

微波燒烤則是透過傳遞微波能量的陶瓷方盤，先用微波加熱食材，之後自動切換為燒烤模式再次進行加熱，短時間內將食材表面烤至上色，且可自定三段烤色，此外還有「酥脆微波」快捷鍵，讓熟食炸物也能外部酥脆、內部濕熱，烹調出現炸般的口感。

STAN.烘烤微波爐內容量為26，在台售價為22,990元，新品上市在12／31前購買，加送市價9,290元的好禮5件組，包括STAN.分離式鐵板燒烤組、象印圍裙、耐熱手套、售後課程券與環保提袋。

▲BALMUDA微波烤箱最新款中文版近期在台上市，現正提供預購優惠現省6000多元。（圖／品牌提供）

另一被網友稱為「美型之巔」的BALMUDA，近期也在台灣推出微波烤箱The Range中文版，擁有日本最新款20L規格，承襲品牌經典的美型設計，以及簡單直覺的操作方式，還未詳細了解功能，光看外觀就迷上，手把上3盞投射燈一打，在夜晚馬上出現飯店氛圍，弦音的功能切換轉盤也是特色之一，售價24,990元，9／4至9／25開放預購，期間特價18,400元，再送巴狄尼絲莊園頂級初榨橄欖油、Double Box蒸氣微波保鮮盒900ml共2項贈品。