NIKE新鞋打對折現省2千！「限時2天」熱門款Dunk、AJ1全都降價了

▲NIKE官網特惠開跑。（圖／翻攝自品牌官網）



記者鮑璿安／台北報導

運動品牌NIKE在官網無預警帶來最新一波折扣，本次針對鞋款、運動服飾、配件裝備等超過5百件商品參與優惠，除了精選款式打7折之外，少部分新品上市鞋款更祭出NT$1,999新價格，此時入手相當划算。

▲新品鞋款（依序）Nike Dunk低筒Premium MF女鞋、Air Jordan 1中筒女鞋對折後來到NT$1,999元 。（圖／品牌官網）

新品鞋款包含Air Jordan 1中筒、Nike Dunk低筒Premium MF女鞋、Jordan Stadium 90等許多經典廓形鞋款在內，折扣前原價$4,000對折後來到$1,999，不需要優惠代碼就可以入手，是本次優惠重點單品。

此外，也針對精選款式打7折， 此次購買規則為2 件或更多單品，結帳時輸入促銷代碼「 99SALE」 即可完成訂單額外 7折優惠，相當於「折上折」，要注意效期為當地時間至 2023年9月9日晚上23:59，代碼僅適用通過Nike.com和Nike App購買的訂單。

看更多鞋款

▲New Balance亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款 。（圖／品牌提供）





▲吳慷仁（左）與宋芸樺，分別穿上2002R 以及 550鞋款最新奶茶色 。（圖／品牌提供）

New Balance延續「We Got Now」的核心理念，由亞太區形象大使IU (李知恩) 穿上復古百搭的550鞋款，有著80年代末的美式籃球鞋經典輪廓，低筒設計搭配皮革拼接網布成為時下熱門鞋款之一。此外，品牌也號召吳慷仁與宋芸樺，分別穿上2002R 以及 550鞋款最新奶茶色，著重性能的民眾不可錯過2002R，搭載全腳掌N-ergy、ABZORB®避緩震雙料系統，提供舒適緩震腳感，每一步都舒適有型！

▲ PUMA x RHUIGI 秋冬聯名新品，延續 70 年代的美國紐約街頭為時空背景 。（圖／品牌提供）

▲打造牛仔藍及純白兩款配色的Clyde by RHUIGI 。（圖／品牌提供）

PUMA 攜手知名設計師 Rhuigi Villaseñor 推出 PUMA x RHUIGI 秋冬聯名新品，延續春夏設計以 70 年代的美國紐約街頭為時空背景，聯名鞋款則以 PUMA 籃球傳奇 Clyde Frazier 同名鞋款 Clyde 為原型，打造牛仔藍及純白兩款配色的Clyde by RHUIGI，鞋側彎刀則以麂皮異材質刻劃重點，帶來強烈辨識度。