fb ig video ETtoday search mobile

大地色的軟糯眼影真的封神！細緻粉質放大雙眼美炸

>

記者李薇／台北報導

彩妝單品是很多愛美女性都喜歡的單品，可以畫出美美的妝容，讓人心情也跟著好起來，以下就盤點多款近期推出厲害的彩妝眼盤，每一個都美到想包色。

＃香緹卡 慈善保育眼彩盤

▲香緹卡,YSL,i`M MEME,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

香緹卡每次推出新品，都與慈善息息相關，這次推出的眼影盤，也是以萬馬奔騰的意象，帶出全新的視覺，而且更棒的是幾乎零廢色的大地色眼影，非常適合亞洲女性的肌膚，輕輕鬆鬆就可以擁有細緻立體的眼部妝容。

＃I’M MEME 我愛閃閃星辰持久眼影筆

▲香緹卡,YSL,i`M MEME,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

想要迅速完成眼部妝容，眼影筆會是很棒的選擇，直接描繪之後推抹開來，就可以打造細緻閃亮的眼部妝容，這次推出的眼影筆更可以當作臥蠶筆使用，針對眼下部位進行提亮，立刻就有可愛滿點的閃閃眼妝。

＃YSL 時尚四色眼影盤－城市印記系列，售價2800元

▲YSL,肌膚之鑰,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

YSL不僅是「美唇製造機」，這次推出的眼影盤更是顛覆過去想像，以設計師聖羅蘭眼中的世界與喜愛地標作為靈感，研發出這全新8款四色眼影盤，不僅顏色各個美出新天際，粉質更是直接升天，軟糯質地一抹飽和顯色，簡直比芋泥還要綿密，讓人用過瞬間上癮，直喊「好想包色」！

▲YSL,肌膚之鑰,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

這也是YSL首度推出小盤的四色眼影，主打色＃摩洛哥盛夏，將摩洛哥麥地那舊城區、充滿古老的獨特韻味通通收錄在裡面，是一款超好上手的紅磚調配色，搭配淡雅粉紅玫瑰色調，簡約單擦或是多層次疊上，都可以展現出十足魅力。

▲YSL,肌膚之鑰,眼影,彩妝。（圖／品牌提供）

在外盒包裝上，延續品牌經典的黑色馬特拉斯V型凸紋皮革，上面鑲嵌優雅YSL CASSANDRE LOGO，金色粉盒在光線照耀下熠熠生輝，外型質感更是滿分，小巧收納在化妝包更成為時尚配件，搭配同款氣墊粉餅補妝更時髦。

►即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

►選一張最有感應的卡牌　超準測驗抓出你的人格缺點

►相處就會上癮的三大星座女！TOP 1簡直人間尤物、讓男人忍不住想瘋狂探索

關鍵字：

香緹卡, YSL, i’M MEME, 眼影, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

虞書欣穿澎澎裙變優雅芭蕾舞者　完全零贅肉身材秀大長腿太仙！

3款「仙女行李箱」軟萌棉花糖粉紅好夢幻！不到萬元價格簡直CP值之王

3款「仙女行李箱」軟萌棉花糖粉紅好夢幻！不到萬元價格簡直CP值之王

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單 45歲小S當「最美辣媽」關鍵是電眼！每天睡前做一件事放鬆又年輕 單身女最愛男友職業「工程師」蟬聯奪冠！男性則最愛肉感小護士更可愛 超誇張！玄彬穿露營裝也可以帥到破表　灰黑工裝口袋展現硬派時尚 韓韶禧「逆風穿搭」也好時髦！千元小洋裝拎15萬大黑包超級有型 打趴美國大牌！「美妝蛋天花板」竟是MIT　價格1／3不到、囤10顆都嫌少 爛男都怕的三大星座女！TOP 1根本渣男剋星，讓對方撩不成還淪陷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面