大地色的軟糯眼影真的封神！細緻粉質放大雙眼美炸

記者李薇／台北報導

彩妝單品是很多愛美女性都喜歡的單品，可以畫出美美的妝容，讓人心情也跟著好起來，以下就盤點多款近期推出厲害的彩妝眼盤，每一個都美到想包色。

＃香緹卡 慈善保育眼彩盤

香緹卡每次推出新品，都與慈善息息相關，這次推出的眼影盤，也是以萬馬奔騰的意象，帶出全新的視覺，而且更棒的是幾乎零廢色的大地色眼影，非常適合亞洲女性的肌膚，輕輕鬆鬆就可以擁有細緻立體的眼部妝容。

＃I’M MEME 我愛閃閃星辰持久眼影筆

想要迅速完成眼部妝容，眼影筆會是很棒的選擇，直接描繪之後推抹開來，就可以打造細緻閃亮的眼部妝容，這次推出的眼影筆更可以當作臥蠶筆使用，針對眼下部位進行提亮，立刻就有可愛滿點的閃閃眼妝。

＃YSL 時尚四色眼影盤－城市印記系列，售價2800元

YSL不僅是「美唇製造機」，這次推出的眼影盤更是顛覆過去想像，以設計師聖羅蘭眼中的世界與喜愛地標作為靈感，研發出這全新8款四色眼影盤，不僅顏色各個美出新天際，粉質更是直接升天，軟糯質地一抹飽和顯色，簡直比芋泥還要綿密，讓人用過瞬間上癮，直喊「好想包色」！

這也是YSL首度推出小盤的四色眼影，主打色＃摩洛哥盛夏，將摩洛哥麥地那舊城區、充滿古老的獨特韻味通通收錄在裡面，是一款超好上手的紅磚調配色，搭配淡雅粉紅玫瑰色調，簡約單擦或是多層次疊上，都可以展現出十足魅力。

在外盒包裝上，延續品牌經典的黑色馬特拉斯V型凸紋皮革，上面鑲嵌優雅YSL CASSANDRE LOGO，金色粉盒在光線照耀下熠熠生輝，外型質感更是滿分，小巧收納在化妝包更成為時尚配件，搭配同款氣墊粉餅補妝更時髦。