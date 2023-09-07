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枕頭包秋冬還在流行！侯佩岑入手RV方扣、BALENCIAGA粗鍊條Monaco超帥氣

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記者鮑璿安／台北報導

2023秋冬系列包款可觀察到全新的時尚趨勢，為了更貼近日常生活，不少品牌捨棄小尺寸包款，進一步帶來擁有大廓形、柔軟度的款式，BALENCIAGA推出MONACO包款，擁有靈活的折疊巧思賦予多變造型；Roger Vivier 則經典「Choc」鞋跟為靈感帶來Viv’ Choc 枕型肩背包，成為手中最療癒的存在。

▲▼秋冬包款。（圖／品牌提供）

▲Vittoria Ceretti演繹Balenciaga 全新Monaco包款。（圖／品牌提供）

▲▼秋冬包款。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Monaco大容量開口設計迎合日常需求。（圖／品牌提供）

Balenciaga 全新帶來Monaco包款，大廓形搭配上柔軟皮革材質，使得包款柔韌有質感，中央飾以經典圓邊黃銅BB logo賦予辨識度。Monaco包款更有兩種呈現方式，開口未折疊時是超大容量的口袋包，將其折疊即變身為翻蓋包，既可作為腋下包使用，也可將粗鍊條肩帶穿過邊角處的孔環斜挎，打造多樣造型與搭配。品牌的形象照更寫實體現了日常生活與Monaco的相輔相成，當使用者需要打開錢包、舉起手機時，一系列動態過程亦能展現時尚感。

▲▼秋冬包款。（圖／品牌提供）

▲侯佩岑演繹Roger Vivier Viv’ Choc 枕型肩背包。（圖／品牌提供）

▲▼秋冬包款。（圖／品牌提供）

▲以納帕小羊皮製成的Viv’ Choc 枕型肩背包波爾多紅款式。（圖／品牌提供）

Roger Vivier 於秋冬時節獻上Viv’ Choc 枕型肩背包，出自創意總監 Gherardo Felloni 之手，結合雕塑般的皮革和弧形邊角及摺紙藝術般的褶皺紋理，呼應 Vivier 先生在 1959 年設計的經典「Choc」鞋跟。童趣優雅的枕頭包廓形中央則點綴上Roger Vivier 經典飾扣，讓人深陷品牌工藝之美，無論是肩背或是捧在手中皆能散發魅力。

關鍵字：

Roger Vivier, Viv’ Choc, BALENCIAGA, MONACO

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