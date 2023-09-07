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營養師：減重應從「均衡飲食」開始、飯和蔬菜要吃一樣多

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▲▼營養師：減重應從「均衡飲食」開始 。（圖／Unsplash）

▲減重還是要攝取碳水化合物，但以未精製的的五穀雜糧為優選。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

忙著減重還是徒勞無功嗎？營養師程涵宇分享，少吃或是斷食或許能快速達標，但是均衡飲食才是根本之道，她貼心列出每日飲食的建議用量，檢視一下你是否達標。

營養師程涵宇指出，每日由飲食中獲得足夠量的身體所需每種營養素， 且吃入與消耗的熱量達到平衡，六大類食物提供不同的營養素，每類食物都要吃到建議量，才能達到均衡。

#乳品類→每天1.5~2杯奶

乳品類提供豐富的鈣質及維生素B2，是人體補充鈣質的一大來源，可以維持骨骼強健、促進生長發育及預防心血管疾病。

▲▼營養師：減重應從「均衡飲食」開始 。（圖／Unsplash）

#水果類→每餐水果拳頭大

水果主要提供維生素，尤其是維生素C，也含有像花青素等多酚類植化素，有助於延緩身體的老化及提升保護力。建議每日可以攝取 2~4份，一份水果約一個拳頭大、切在碗裡八分滿，並盡量選擇當季且不同種類的水果，才能吃進更多營養素

#蔬菜類→菜比水果多一點

程涵宇指出，蔬菜類含有豐富的膳食纖維，為人體腸道好菌的重要養分，幫助維持腸道健康、預防便祕的重要功臣。煮熟蔬菜放入碗內八分滿為1份，每日建議3~5份，比水果多一些，其中有1/3是深色蔬菜，像是紅莧菜、地瓜葉等，含有較高的鈣及鐵，尤其乳品攝取不足的人可多選擇深色蔬菜，補充鈣質。但要注意的是，水果和蔬菜所提供的營養素不可以相互取代。

▲▼營養師：減重應從「均衡飲食」開始 。（圖／Unsplash）

#全榖雜糧類→飯跟蔬菜一樣多

含豐富的碳水化合物，是人體能量的主要來源，其中未精製的全榖雜糧類，如糙米、南瓜、芋頭含有豐富的的維生素B群、維生素E、礦物質及膳食纖維，每日建議攝取1.5~4碗（依熱量需求不同），其中未精緻全榖雜糧類至少達1/3以上。

#豆魚蛋肉類→一份量為一掌心

豆魚蛋肉類是人體蛋白質的主要來源，也是構成體內酵素及激素的原料。每日建議攝取3~8份，一份約為一個手掌心大小，食用順序為豆類 > 魚/海鮮 > 蛋 > 肉（雞鴨鵝豬牛羊)）

▲▼營養師：減重應從「均衡飲食」開始 。（圖／Unsplash）

#堅果種子類→堅果種子一湯匙

堅果種子富含含維生素E幫助抗氧化，建議減少攝取高脂肉類及油炸食物，選擇含有單元不飽和脂肪酸的橄欖油、芥花油等植物油，並將部分精製油脂以堅果種子代替，建議每餐可以食用一湯匙的堅果，像是30粒南瓜子、5顆腰果、2顆核桃。

▲▼營養師教均衡飲食。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

關鍵字：

均衡飲食, 營養師

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