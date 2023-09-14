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營養專家推薦「讓肌膚變好」4種食物！輕鬆對抗皺紋、斑點

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▲夜酵飲。（圖／123RF）

時尚中心 / 綜合報導　圖 / 品牌提供、123RF

想要擁有好肌膚、維持肌膚好狀態，除了認真擦保養品，吃對食物也有效！NASM認證運動營養專家肯尼就表示，皮膚狀態和你的日常飲食息息相關，想讓肌膚更細緻透亮、看起來更好，平時可以多吃含有以下4種營養素的食物，幫助延緩老化，預防斑點或膚色暗沉，讓你越吃越美。

▲夜酵飲。（圖／123RF）

1.穀胱甘肽

穀胱甘肽（Glutathione）是一種非常強大的抗氧化劑，可以幫助對抗自由基、調節身體機能，還能讓體內維生素C、維生素E等營養素有效運作，加強中和自由基功能，延緩體內細胞老化，且有研究發現，穀胱甘肽可以抑制酪胺酸酶的生成，酪胺酸酶又是黑色素生成的關鍵，所以充足的穀胱甘肽可幫助讓肌膚減少黑色素沉澱。
要補充穀胱甘肽，可多吃十字花科的蔬菜，像是青花菜、花椰菜、高麗菜、羽衣甘藍，或是蘆筍、酪梨、菠菜及秋葵也都是富含穀胱甘肽的食物。

2.維生素C

維生素C可說是大家最熟悉的營養素之一，但同時也是被大大低估的營養素，尤其是對於肌膚。維生素C也是天然的抗氧化劑，同時能促進膠原蛋白的合成，讓肌膚保持彈性和緊緻。


食物中像是藍莓、草莓、奇異果等低糖類的水果，或是芭樂、木瓜、彩椒、羽衣甘藍等都含有非常豐富的維生素Ｃ。

▲夜酵飲。（圖／123RF）

3.維生素A

一提到維生素A，不少人都會想到胡蘿蔔，但其實植物中所含的 是β-胡蘿蔔素，這是維生素A視黃醇的前驅物，可在人體內轉換成維生素A，而維生素A視黃醇對維持皮膚健康非常好，能刺激合成膠原蛋白，讓肌膚看起來更有光澤。

比起吃胡蘿蔔，直接補充含有維生素A的食物會更好，像是蛋黃、各種魚類、動物內臟和奶酪等都是富含維生素A的食物。

4.維生素E

維生素E已被證明能阻擋紫外線對肌膚的傷害，保護細胞不遭受自由基的破壞，降低皮膚的炎症，進而延緩衰老、減少紋路產生。

平時可從堅果、橄欖油、酪梨、奇異果等食物來補充，包括菠菜、空心菜等綠葉蔬菜中也含有豐富維生素E。

▲夜酵飲。（圖／123RF）

最後他也提醒，想讓皮膚狀況變好，除了多補充以上4種營養素，也別忘了要控糖。糖進入身體後，會和蛋白質結合變成AGEs糖化終產物，會使細胞產生發炎現象，是會使人提前老化的一種物質，所以控糖不僅能幫助控制體重，也是延緩老化、維持肌膚年輕狀態很重要的一點。

▲夜酵飲。（圖／公關照）
 

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