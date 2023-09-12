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吃對就凍齡！營養師教「抗老食補」3大關鍵：小心骨流失

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▲NMN。（圖／123RF）

▲抗老飲食3大關鍵，吃對就能由內而外對抗老化。（圖／品牌提供、123RF）

時尚中心 / 綜合報導

想要抗老凍齡、維持肌膚好狀態，除了外擦的保養品，飲食補充內調也很重要！營養師周麗就表示，女生到了25歲以後，膠原蛋白流失速度就會加快，如果不重視保養，肌膚就會開始出現鬆弛、塌陷等狀況。她就分享內服「抗衰老食補」的3大關鍵，照著吃就能幫你由內而外對抗肌膚老化，保持少女肌的Q彈澎潤感。

▲NMN。（圖／123RF）

＃補鐵＋維生素C

女生容易貧血，一貧血就會顯得臉色蒼白，而想要氣色好，鐵可不能少，同時補充維生素C，還可以促進鐵的吸收。
飲食上建議可吃豬肝、動物血等來補鐵，鐵多又好吸收，搭配富含維生素C的青椒、甜椒，補充效率更好，像是甜椒炒豬肝、青椒炒鴨血都是很方便的補鐵食譜；餐後則可以吃一些維生素C含量高的水果，像是芭樂、奇異果，草莓等，也能增加鐵的吸收。

＃補充膠原蛋白

雖然膠原蛋白的流失不可避免，但是充足的攝入可幫助減緩皮膚小細紋和臉部鬆垮感的到來。不過營養師提醒，像是動物蹄筋、動物皮中的膠原蛋白直接吃，很難作用於皮膚，而經過處理以後的小分子膠原蛋白肽，才更容易被人體吸收。

因此，日常飲食上，注意蛋白質攝取充足的同時，也可利用營養保健食品來補充小分子膠原蛋白肽，效率更高，也更容易作用到皮膚上。

▲夜酵飲。（圖／品牌提供 ,123RF）

＃骨相抗衰老靠飲食＋運動

營養師舉例，如果以水泥比喻膠原蛋白，那骨骼就像是鋼筋，兩者共同建構起肌膚的支撐力，所以減緩骨流失，也是抗衰老的一個重要關鍵。在這過程中，飲食和運動都不能少。


飲食上，充足的蛋白質和鈣質是材料，而維生素D和維生素K能促進骨吸收和骨沉積，所以吃夠肉類和綠葉蔬菜、補充足夠奶類，加上日常多曬太陽，都可以減緩骨流失。


另外確保運動量足夠也很重要，比如說一周3～5天，每次至少運動30分鐘，像是跳繩、跑步等，都可以讓骨骼更強勁，減緩流失。


最後營養師也提醒，除了內服食補調理有必要，日常生活習慣也不能鬆懈，少熬夜、少吃深加工食品，且平時學會釋放壓力、保持好心情等同樣也很重要。

▲夜酵飲。（圖／品牌提供 ,123RF）

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