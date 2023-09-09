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Jisoo、泫雅都愛Hello Kitty！收藏配件公開　簡直最可愛的代言人

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文／美人圈

三麗鷗超火紅的人氣角色「Hello Kitty」，是一隻白色且左耳上有紅色蝴蝶結的無嘴貓，簡約又可愛的外型吸引大批粉絲喜愛，不少韓星的生活照中也有它的身影，像BLACKPINK Jisoo、Jennie都超迷，泫雅、NewJeans也都有收集，尤其她根本是Kitty代言人，以下「韓星擁有KITTY配件盤點」一起來看看。

Hello Kitty在紅什麼？

紅遍全球的「Hello Kitty」是日本三麗鷗公司於1974年所創作的卡通角色，有著凱蒂貓、無嘴貓的別稱，以白色貓咪外型，配上左耳的紅色蝴蝶結，加上黑色眼睛、黃色小鼻子，真的可愛程度滿分！在日本不僅有開設三麗鷗專門店，還經常與各品牌合作推出周邊，甚至與台灣的長榮航空公司聯名，以Hello Kitty家族為主題的彩繪客機，真的大大打響了知名度，並擄獲了全球男女老少的芳心。

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

▲Hello Kitty紅遍全球。（圖／SANRIO）

美女都在愛Kitty！韓星擁有Kitty配件盤點

BLACKPINK Jisoo

說到Kitty的大粉絲絕對立馬想到Jisoo！幾乎在IG上的每篇貼文都能看見Kitty的蹤影，像這毛絨絨的Kitty帽，配上Kitty手機殼的照片，彷彿化身成Kitty本尊！另一張照片則戴上Kitty口罩，手裡還拿著Kitty飲品，實在太可愛了。

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo是Kitty的大粉絲。（圖／IG@sooyaaa__，下同）

連手機殼都是滿滿Kitty！無論是滿版的Kitty＆蝴蝶結圖案，還是立體Kitty透明手機殼都有，拿來對鏡自拍真的可愛加倍，想跟Jisoo同款快去買。

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

Jisoo一曬出這款Kitty針織包，讓廣大粉絲們都想要同款，還有黑色版的Kitty小玩偶真的太萌了！

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

不只是日常配件都要Kitty！連生日佈置的氣球、蛋糕都是Hello Kitty，Jisoo絕對稱得上最愛Kitty代言人，而蛋糕還特別做成夏威夷版的曬黑Kitty，真的可愛又逗趣，無論是什麼樣的Kitty都逃不過Jisoo手掌心。

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

BLACKPINK Jennie

Jennie也愛Kitty！今年3月不慎眼睛下方受傷，恰巧來台開演唱會時，在眼下貼了OK蹦，仔細一看竟是Kitty圖案，真的少女心十足，也引起不少粉絲效仿OK蹦妝容呢！

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie也愛Kitty。（圖／IG@jennierubyjane）

IVE張員瑛

有著人間洋娃娃暱稱的張員瑛，竟然有在迷Kitty！在精緻的妝容中，偷偷在眼睛下方加上愛心和Kitty貼紙，會不會太甜，真的讓人暈到不行！

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

▲IVE張員瑛。（圖／IG@for_everyoung10）

金泫雅

小野馬「泫雅」也是Kitty粉絲！使用的手機殼也是粉色Kitty款式，配上大大的紅色愛心支架，還有串珠吊飾，真的充滿少女心！連飾品盒也用三麗鷗的盒子，再加上Kitty貼紙，真的感覺到泫雅對三麗鷗角色們的熱愛。

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

▲小野馬「泫雅」也是Kitty粉絲。（圖／IG@hyunah_aa，下同）

泫雅的穿搭配件也都是Kitty！揹上了紅色的Kitty斜背包，還有粉色的電子錶，搭上平時的甜辣風完全無違和。

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

(G)I-DLE宋雨琦

(G)I-DLE的雨琦則是穿上了正在彈電吉他的Kitty圖案T-Shirt，還在腰間繫上Kitty吊飾，不同於可愛風格，流露出嘻哈+Y2K感。

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

▲宋雨琦。（圖／IG@yuqisong.923）

NewJeans

近期最火的怪物新人女團NewJeans的Hyein和Danielle也愛！近日在日本出遊的照片中，兩人穿上一黑一粉的Kitty圖案T-Shirt，搭配牛仔褲和工裝褲，配上眼鏡、項鍊等配飾，真的造型感十足，馬上變成最新穿搭範本。

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

▲NewJeans的Hyein和Danielle也愛Kitty。（圖／IG@newjeans_official）

宋智雅

因《單身即地獄》爆紅的宋智雅，雖然先前陷入假貨爭議，重新復出後每張照片的穿搭更引起粉絲們關注，這回揹上了編織的Kitty包，附有手提袋及銀色鏈條，能變換多種背法，簡單的全身黑穿搭，一揹上直接可愛加乘，上街絕對成為矚目焦點！

▲KITTY配件 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅（圖／IG@dear.zia）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, Hello Kitty, 配件, 飾品, Jisoo, 泫雅

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