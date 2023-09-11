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包・開箱／Ralph Lauren質感新作「RL方包」！最百搭廓形、立體標誌超勸敗

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記者鮑璿安／專題報導

不盲目跟隨流行，經典風貌往往能夠體現獨有的奢華感，老錢風（Old Money）為代表的Ralph Lauren最新推出新成員The RL 888系列包款，極簡廓形和新標誌RL元素都集結，《ET FASHION》包開箱來公佈更多包款細節、必收配色一次揭曉！

▲The RL 888 。（圖／品牌提供）

▲The RL 888 。（圖／品牌提供）

▲The RL 888靈感來自紐約市的經典建築， 以手工裁製出 36 件原始皮革，稜角分明、曲線立體 。（圖／品牌提供）

The RL 888系列包款擁有最標誌的方包廓形，設計語彙更深藏品牌曆久不衰的美式風格，靈感來自紐約市的經典建築，以手工裁製出 36 件原始皮革，稜角分明、曲線立體，上手十分有分量感。品牌縮寫的RL標誌成為包款亮點，提供鈀銀、銅金或香檳金等不同表面處理細節，配以質感升級的鎖扣設計，磁釦設計開袋便於使用。

▲The RL 888 。（圖／品牌提供）

▲The RL 888 細節。（圖／記者鮑璿安攝）

▲The RL 888 。（圖／品牌提供）

▲系列包款包括斜背包、手提包，及鏈帶側背包款 。（圖／品牌提供）

系列包款包括斜背包、手提包，及鏈帶側背包款，皆出自義大利佛羅倫斯工匠的巧手製作。色系上更讓人陷入選擇困難，提供極簡黑、焦糖棕色、灰色系。

在品牌大使Krystal （鄭秀晶）的時髦助攻下，提供年輕世代更多穿搭範本，她自然也不會錯過這顆The RL 888，日前身穿大地色西裝外套搭配牛仔褲，手拎黑色包款，這身清新自在的秋冬造型，演繹了毫不費力的高級感。

▲The RL 888 。（圖／品牌提供）

▲The RL 888 。（圖／品牌提供）

▲（依序）超模安娜尤爾斯（Anna Ewers）和孫菲菲擔綱主角演繹The RL 888 。（圖／品牌提供）

品牌形象照中，超模安娜尤爾斯（Anna Ewers）和孫菲菲擔綱主角，背景是一片廣闊的金色稻田，主角一身簡約的背心搭褪色牛仔褲，頭戴牛仔帽，一轉眼卻又成了身穿一襲小黑裙的優雅女性，可見The RL 888 的多重風格展現，與現代都會感、經典美式風格不謀而合。

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關鍵字：

包開箱, The RL 888, Ralph Lauren

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