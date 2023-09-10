fb ig video ETtoday search mobile

「頭戴式耳機」復古回歸！趙露思、鞠婧禕都在用　7款好看又好聽推薦

>

文／美人圈

耳掛式耳機地位危急！沒想到乘著復古旋風，頭戴式耳機再次成為熱潮，化身好看又好聽的時尚配件，連明星們也紛紛入手！今天編輯整理七個「明星同款的頭戴式耳機推薦」，讓我們一起看下去吧。

明星同款頭戴式耳機推薦

1：Airpods Max

第一個當然就是鼎鼎大名的Airpods Max，Jennie、Aespa Karina、趙露思、鞠婧禕等女星都是使用它。不僅擁有時髦外觀，Airpods Max超強的抗噪能力也讓你戴上後彷彿進入另一個世界，再吵雜的地方都能還你清靜。不過有網友表示，Airpods Max音質的部分並沒有特別驚豔，也有點重，雖然如此眾人還是衝著抗噪能力紛紛買單！

▲頭戴耳機 。（圖／微博）▲頭戴耳機 。（圖／微博）▲頭戴耳機 。（圖／微博）

▲Airpods Max許多女星都是使用它。（圖／IG@aespa_official、微博@趙露思、微博@鞠婧禕）

2：Bose

美國知名的耳機品牌Bose外觀十分帥氣、具有科技感，是大陸演員宋軼的愛用耳機，她不只一次戴著它拍照，復古氛圍滿滿。而網上評價Bose的頭戴式耳機舒適度滿分、音質一般，但降噪能力做得也蠻厲害！

▲頭戴耳機 。（圖／微博）▲頭戴耳機 。（圖／微博）

▲宋軼。（圖／小紅書@宋軼）

3：Koss porta pro

復古辣妹風格的Koss porta pro，外觀和前幾個具有現代科技感的耳機不同，反而是帶有復古的機械感，聽音樂的話音質一般，適合拿來裝飾拍照！

▲頭戴耳機 。（圖／微博）▲頭戴耳機 。（圖／微博）

▲易夢玲。（圖／小紅書@易夢玲）

4：PHILIPS 無線頭戴式藍牙耳機

鞠婧禕這款PHILIPS的奶白色耳機，清新可愛，當作時尚單品搭什麼都適合！可以摺疊收納，價格較前面的平價，不過網友們覺得戴起來不會壓頭，整體來講CP值相當高。

▲頭戴耳機 。（圖／微博）▲頭戴耳機 。（圖／微博）

▲鞠婧禕同款頭戴式耳機。（圖／微博＠鞠婧禕、PCHOME）

5：M&D MH40

虞書欣同款是來自紐約的高級耳機品牌MASTER&DYNAMIC的MH40，外觀復古和潮流兼具，金屬和精緻皮革的結合，受到很多時尚潮人的喜愛，同時他們也致力打造頂級音質，在抗噪和音質上都超乎期待。

▲頭戴耳機 。（圖／微博）▲頭戴耳機 。（圖／微博）

▲虞書欣。（圖／小紅書＠虞書欣）

6：Sony WH-1000XM5

說到耳機沒有人會質疑Sony的能力，這款歐陽娜娜使用的WH-1000XM5，是注重在抗噪功能上的降噪耳機，它具有多個麥克風降噪功能，可阻擋比以往更多的高頻和中頻聲音。不僅外觀十分簡約、高顏值，設計也符合人體工學，掛在脖子上非常舒服！

▲頭戴耳機 。（圖／微博）▲頭戴耳機 。（圖／微博）

▲歐陽娜娜同款Sony WH-1000XM5。（圖／微博＠歐陽娜娜、SONY）

7：B&O Beoplay HX

女團Red Velvet成員Yeri私下愛用的耳機，是來自丹麥經典品牌Bang&Olufsen的Beoplay HX。擁有自我風格和設計的B&O，除了降噪外也有不同模式的聆聽體驗，配戴上也有降低壓力的設計，戴久耳朵不會痛，是頭戴式耳機的一個好選擇。

▲頭戴耳機 。（圖／微博）▲頭戴耳機 。（圖／微博）

▲Red Velvet Yeri私下愛用的耳機。（圖／IG@yerimiese、farwide）

其實頭戴式耳機原本在音質的打造方面，就比耳掛式耳機來得更加專業，也能帶來更加沉浸式的音樂體驗，因此有許多音樂人喜歡使用。而如今復古回潮，市面上出了更多不同造型、功能的頭戴式耳機，無論你是想拿來當時尚配件還是享受音質，都可以趕緊收藏這篇，選出最適合你的頭戴式耳機吧！

延伸閱讀

明星愛用同款相機推薦：趙露思「Sony ZV1」通透美膚、Rosé「富士X-Pro3」自帶復古濾鏡

那些年被生火的韓劇手機盤點！《黑暗榮耀》同款摺疊機被問爆，這支韓國真的超多人在用

你離時尚只差一個皮帶！辣妹必備美式復古大LOGO皮帶、低腰裙+皮帶女團打歌都在穿！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

美人圈, 配件, 頭戴式耳機

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運　3大亮點搶先看

新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運　3大亮點搶先看

NIKE新鞋打對折現省2千！「限時2天」熱門款Dunk、AJ1全都降價了

NIKE新鞋打對折現省2千！「限時2天」熱門款Dunk、AJ1全都降價了

早餐吃純粹、盡量正面思考！賈靜雯分享凍齡「6個祕訣」 UNIQLO KAWS聯名今開賣！粉絲一早排隊瘋搶　首個完售竟是ARTBOOK 排44小時瘋搶Swatch聯名潛水錶　最夯的竟不是「無輻射」款 星巴克9／11起連續兩天買一送一　那堤、星冰樂都有優惠 想立馬飛首爾！Lady Dior Celebration逛展送限量別針　拿鐵奶泡上有DIOR包 靠吃能美白！營養師點名「3種防曬食物」　遠離曬黑、斑點危機 周末跑山喝咖啡！台七乙沿線6間特色咖啡廳推薦　這間復興鄉排名第1

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面