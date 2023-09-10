「頭戴式耳機」復古回歸！趙露思、鞠婧禕都在用　7款好看又好聽推薦

文／美人圈

耳掛式耳機地位危急！沒想到乘著復古旋風，頭戴式耳機再次成為熱潮，化身好看又好聽的時尚配件，連明星們也紛紛入手！今天編輯整理七個「明星同款的頭戴式耳機推薦」，讓我們一起看下去吧。

明星同款頭戴式耳機推薦

1：Airpods Max

第一個當然就是鼎鼎大名的Airpods Max，Jennie、Aespa Karina、趙露思、鞠婧禕等女星都是使用它。不僅擁有時髦外觀，Airpods Max超強的抗噪能力也讓你戴上後彷彿進入另一個世界，再吵雜的地方都能還你清靜。不過有網友表示，Airpods Max音質的部分並沒有特別驚豔，也有點重，雖然如此眾人還是衝著抗噪能力紛紛買單！

▲Airpods Max許多女星都是使用它。（圖／IG@aespa_official、微博@趙露思、微博@鞠婧禕）

2：Bose

美國知名的耳機品牌Bose外觀十分帥氣、具有科技感，是大陸演員宋軼的愛用耳機，她不只一次戴著它拍照，復古氛圍滿滿。而網上評價Bose的頭戴式耳機舒適度滿分、音質一般，但降噪能力做得也蠻厲害！

▲宋軼。（圖／小紅書@宋軼）

3：Koss porta pro

復古辣妹風格的Koss porta pro，外觀和前幾個具有現代科技感的耳機不同，反而是帶有復古的機械感，聽音樂的話音質一般，適合拿來裝飾拍照！

▲易夢玲。（圖／小紅書@易夢玲）

4：PHILIPS 無線頭戴式藍牙耳機

鞠婧禕這款PHILIPS的奶白色耳機，清新可愛，當作時尚單品搭什麼都適合！可以摺疊收納，價格較前面的平價，不過網友們覺得戴起來不會壓頭，整體來講CP值相當高。

▲鞠婧禕同款頭戴式耳機。（圖／微博＠鞠婧禕、PCHOME）

5：M&D MH40

虞書欣同款是來自紐約的高級耳機品牌MASTER&DYNAMIC的MH40，外觀復古和潮流兼具，金屬和精緻皮革的結合，受到很多時尚潮人的喜愛，同時他們也致力打造頂級音質，在抗噪和音質上都超乎期待。

▲虞書欣。（圖／小紅書＠虞書欣）

6：Sony WH-1000XM5

說到耳機沒有人會質疑Sony的能力，這款歐陽娜娜使用的WH-1000XM5，是注重在抗噪功能上的降噪耳機，它具有多個麥克風降噪功能，可阻擋比以往更多的高頻和中頻聲音。不僅外觀十分簡約、高顏值，設計也符合人體工學，掛在脖子上非常舒服！

▲歐陽娜娜同款Sony WH-1000XM5。（圖／微博＠歐陽娜娜、SONY）

7：B&O Beoplay HX

女團Red Velvet成員Yeri私下愛用的耳機，是來自丹麥經典品牌Bang&Olufsen的Beoplay HX。擁有自我風格和設計的B&O，除了降噪外也有不同模式的聆聽體驗，配戴上也有降低壓力的設計，戴久耳朵不會痛，是頭戴式耳機的一個好選擇。

▲Red Velvet Yeri私下愛用的耳機。（圖／IG@yerimiese、farwide）

其實頭戴式耳機原本在音質的打造方面，就比耳掛式耳機來得更加專業，也能帶來更加沉浸式的音樂體驗，因此有許多音樂人喜歡使用。而如今復古回潮，市面上出了更多不同造型、功能的頭戴式耳機，無論你是想拿來當時尚配件還是享受音質，都可以趕緊收藏這篇，選出最適合你的頭戴式耳機吧！