小資族必收「平價包包」推薦　韓韶禧同款太帥、超夯長型包包5折入手

文／美人圈

小資族、學生黨的福音來了！這篇特搜NT$3,000元以內、在台灣就能買到，不必找代購的「在台平價包包」，包含小CK新款、PINKOI上就買到的韓國小眾包包DIBLANC、MUR，更重要的是現在有超甜折扣，必須衝！

平價品牌包包推薦：

CHARLES & KEITH

韓韶禧太適合甜帥風格！平價包包不得不提到小CK，今年秋天CHARLES & KEITH與現代藝術家Henn Kim攜手推出聯名系列，主題為「穿上無所不在的心 (Heart Is Every Wear)」，包含三件黑色系商品：心臟鉚釘厚底靴、心臟抽繩包和心臟抓皺髮圈。

▲Henn Kim聯名心臟抓皺包，NT$2,990。（圖／品牌提供）

Henn Kim重新詮釋她最具代表性的心臟主題，為每款單品設計了精緻的金屬製心臟裝飾！其中的包款是具抓皺感的軟質抽繩包，在暗黑叛逆的氛圍中又帶有甜美的女人味，該聯名系列於9月5日在全球門市及官網販售。

BLANK SPACE

台灣品牌BLANK SPACE，走簡約的黑白與大地色系設計，百搭於各式服裝、場合，款式流行同時保有品牌特色，品牌的經典款便是正面著以經典BLANK SPACE標誌性大皮革拼接設計，簡約俐落的廓型設計怎麼背都好看！

▲BLANK 皮革帆布單肩月亮包，NT$2,680。（圖／BLANK SPACE官網，下同）

BLANK SPACE包包材質從帆布到真皮材質都有，且價格大多都落在3000元以內，品味與CP值兼具，更棒的是部分商品還可客製化刻字，送禮自用都適合！

▲BLANK 皮革帆布口袋手提包，NT$2,880。

THAMON

PINKOI上買得到！Thamon特色是皮革上有樹葉的葉脈紋理，使每個包款變得獨一無二、低調中富有變化，皮革本身也容易清潔與照護，耐用度極高，Thamon包包的色選豐富、款式大方，從皮夾到大包都有！

▲THAMON Ivy Mini Tote Bag - Forest，NT$2,895。（圖／PINKOI@THAMON）

Aziza

台灣品牌Aziza在許多百貨公司有專櫃！對網購有些害怕的人，可直接到店面看實體，有非常可愛的大象包、手機包、證件套等等，色選相當豐富，特別適合休閒日常的穿搭！

▲aziza RICO斜背手機包，NT$1,980。（圖／Aziza）

ADOLE

有實體門市！ADOLE來自於在台灣深耕20年的皮件工廠，結合師傅的職人精神、專業技術與設計美學，讓包款風格實用、優雅又經典，從帆布到皮革材質都有，款式也非常多元，手提包、公事包、水桶包通通有！

▲ADOLE Moon彎月皮革腋下包，NT$2,550。（圖／ADOLE）

不僅有貼心的客製化燙字服務，還有DIY手作皮革材料包，透過影片的教學，輕鬆體驗手縫皮件的樂趣與魅力，送禮超適合！

VEMAR

台灣品牌再加一！VEMAR的創辦人因到巴黎旅行，進而想為台灣創立對品質與工藝都要求的包包品牌。VEMAR的設計一直都實用又美觀，價格也非常實惠，不僅CP值很高，更是不少網友默默愛用多年的包包品牌！

▲VEMAR復古兩用半月包，NT$2,580。（圖／VEMAR）

Depound

不想找代購的人，這款瑪黑選物買得到！Depoud是來自韓國的品牌，整體風格知性優雅，除了包包外，也有許多居家用品與衣服。其中的這款帆布包大小非常適中且耐裝，設計簡約、時尚，深受韓國女生喜歡！

▲韓國 depound Arles 設計環保袋 森林綠(L)，NT$1,680。（圖／瑪黑官網）

MUR

PINKOI上現在有超甜55折，趕緊手刀衝！MUR的簡約外型、恰到好處的皮革光澤、實裝容量，成為近期韓妞的愛包之一，更登上韓國潮牌網站Musinsa排行榜上，這款肩背包的優點在於看起來小卻非常能裝，且色號眾多、款式更是不挑季節！

▲Crinkle Vegan Leather 單肩包包，NT$3,999，特價NT$2,200。（圖／PINKOI@MUR）

DIBLANC

PINKOI目前打到5折！若近期有到韓國旅遊，會發現韓妞越來越多人背這家的包包，風格簡約好看又帶有法式感覺，尤其這款肩背包，如同法棍麵包的長型包體加上長長的肩背帶，即便冬天身穿大衣也完全不卡，相當實用！

▲DIBLANC 韓國製長形包包 DBC_27，NT$3,599，特價NT$1,800。（圖／PINKOI@DIBLANC）