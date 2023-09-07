莎莉賽隆性感深V造型絕配百年靈　小尺寸粉嫩色搶攻女錶市場

▲莎莉賽隆擔任百年靈Navitimer 36和32航空腕錶代言人。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以往以男錶為主力的百年靈（Breitling）與沛納海（Panerai），積極拓展女錶市場，沛納海推出粉色系面盤的Luminor Due 38 毫米系列腕錶讓錶迷驚豔；百年靈近期也選擇為標誌性的Navitimer航空腕錶，增加全新錶徑36毫米與32毫米的女錶，並由奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）擔任代言人，她連換休閒牛仔褲與性感深V禮服配Navitimer女錶，證明新錶百搭。

▲莎莉賽隆換上深V晚裝與西裝外套，與百年靈Navitimer 36腕錶完美搭配。





▲百年靈Navitimer 36自動航空腕錶，18K紅金材質搭配棕色鱷魚皮錶帶款386,000元。

Navitimer航空錶是百年靈1952年為飛行員所設計，為品牌辨識度最高的經典作，新款Navitimer 36和32航空腕錶是專為女性打造，結合珍珠母貝面盤、可溯源18K紅金和實驗室培育鑽石，呈現別具個性又優雅的時計，當中36毫米Navitimer航空腕錶採用圓珠錶圈和標誌性的圓形飛行滑尺，面盤有薄荷綠、銀色和灰色或鑲嵌實驗室培育鑽石的白色珍珠母貝面盤款，均搭載自動上鍊機芯；小巧的32毫米款式為石英錶，移除了飛行滑尺設計，搭配輕霧粉色或淺藍色面盤流露優雅風格，兩款女錶機芯都經過COSC瑞士天文台認證，內外兼具。

▲百年靈Navitimer 36自動航空腕錶，精鋼材質薄荷綠面盤搭配綠色鱷魚皮錶帶款，159,000元。





▲百年靈Navitimer 32航空腕錶，18K紅金材質搭配18K紅金鍊帶款678,000元。





▲百年靈Navitimer 32航空腕錶，粉色珍珠母貝面盤精鋼鏈帶款135,000元。

沛納海的女錶也讓人眼睛為之一亮，罕見推出漸變色的淺粉藍、粉綠與粉紅色三明治面盤的Luminor Due 38 毫米系列腕錶，柔美色調配上招牌錶冠護橋、鍊帶，展現俐落都會風格，內載P.900自動上鍊機芯，於面盤3時位置顯示日期、9時方向為小秒盤，具3日動力儲存，每款色系每年限量500只。





▲沛納海漸變淺綠色Luminor Due Pastello 38毫米腕錶，242,000元。（圖／沛納海提供，以下同）





▲沛納海漸變淺藍色Luminor Due Pastello 38毫米腕錶，242,000元。